Halblech: Von Senioren bis Stromversorgung

Lechbrucks Bürgermeister Johann Gschwill informierte bei der Bürgerversammlung über aktuelle Themen aus der Gemeinde. © Straub

Reges Interesse zeigten die Halblecher an der Bürgerversammlung, wo Bürgermeister Johann Gschwill über die wichtigsten Themen informierte.

Halblech – Rund 100 Bürger waren der Einladung gefolgt, um sich auf den aktuellen Stand bezüglich der verschiedenen Gemeindethemen zu bringen.

Gschwill legte den Rechenschaftsbericht über drei Jahre ab. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Halblech hat sich nach Darstellung des Rathauschefs in den zurückliegenden Jahren 2020 bis 2022 konstant erhöht. Die Alterspyramide zeigt auf, dass es unerlässlich ist, für seniorengerechtes Wohnen zu sorgen. In einer Klausurtagung der Gemeinderäte sei auch dieses Thema zur Sprache gekommen. Geplant sei hier ein Bauvorhaben mit zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften für 24 Seniorinnen und Senioren sowie 15 Tagespflegeplätze auf der Hüttenwerkswiese. Es gebe bereits einen Interessenten als Investor und Betreiber.



Verschuldung sinkt

Erfreulich ist auch die zunehmende Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde durch Umsatz- und Einkommensteueranteil dank der ortsansässigen Firmen. Seit 2020 ist die Pro-Kopf-Verschuldung von 54 Euro auf 30 Euro gesunken. Im Jahr 2021 erfolgte die EDV-Umstellung im Rathaus sowie der Glasfaseranschluss.



Aufgrund des Online-Zugangsgesetzes besteht mittlerweile die Möglichkeit, Vieles online zu erledigen. Investiert wurde in die Wasserversorgung und -Entsorgung sowie in den Breitbandausbau. Insgesamt wurden 64 Kilometer Kabel verlegt und 19 Verteilerkästen installiert. Weitere Anschaffung waren für die aktiven Feuerwehrleute beider Ortsteile Schutzkleidung sowie Atemschutzanzüge. Trauchgau erhielt ein neues Löschfahrzeug.



Die Pandemie hat laut Johann Gschwill an der Grundschule Halblech die Digitalisierung mit Geräten beschleunigt. Ebenso wurde Glasfaser verlegt und angeschlossen. Im gemeindlichen Kindergarten „Sonnenstrahl“, der in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, wurden neue Spielgeräte installiert sowie eine Komplett-Sanierung des Spielplatzes am Freibad durchgeführt. Im Schwimmbad sollen Einstiegshilfen in Form von Treppen in beiden Becken installiert werden.



Im Tourismus haben sich die Übernachtungszahlen laut dem Bericht des Bürgermeisters nach der zurückliegenden Pandemie wieder gut erholt. Seit 2022 verfügt die Gemeinde über eine neue Internetseite sowie einen neuen Ortsprospekt. Die neu installierte Webcam auf der St. Peter-Kapelle in Berghof ermöglicht fantastische Funktionalitäten. Die Gemeinde Halblech bietet als erste Gemeinde im Allgäu die Erstellung eines Fotobuches an.



Wanderwege und Wald

Investitionen wurden getätigt für Straßenbau-Maßnahmen, Wanderwege, im Naturschutz sowie im Gemeindewald. Nach 19 Jahren übergibt Förster Jörg Grosser sein Amt an Annerose Schneider und Silvia Thien.



Und noch viele weitere Themen schnitt der Bürgermeister in der Versammlung an. Die Klinik Buching hat neue Besitzer und eine neue Klinikleitung. Die Bevölkerung unterstützt sehr aktiv die Ukraine-Hilfe. Mit viel Eigenleistung und Engagement ist der Jugendtreff Halblech im Jugendheim Buching entstanden. Die gemeinsame Waldweihnacht Buching und Trauchgau war ein großer Erfolg und wird auch weitergeführt. Mit Richard Schwarz hat die Gemeinde einen neuen Ehrenbürger.



Erfreuliches konnte auch aus dem kirchlichen Leben berichtet werden. Mitte September durfte die Pfarreiengemeinschaft einen neuen Pfarrer, Georg Guggemos, begrüßen und Pfarrer Epp feierte im letzten Jahr sein diamantenes Priesterjubiläum.



Auch eine Vorausschau gab es in der Bürgerversammlung. In Planung sind unter anderem die energetische Sanierung der Grundschule Trauchgau, die Erneuerung der Achbrücke (Nähe Freibad) und die Sanierung der Wohnanlage „Hüttenwerk“; weiterhin ein Geh- und Radweg von Trauchgau zum Sportplatz (Stockingen) sowie ein Geh- und Radweg entlang der B17 in Halblech. Außerdem erfolgen Straßensperrungen der Kreisstraße OAL 8 unter vorheriger Bekanntgabe.



Im April feiert Buching gemeinsam 150 jähriges Jubiläum von Freiwilliger Feuerwehr und Musikkapelle. Im Frühjahr wird ein Gemeindeentwicklungskonzept vorgestellt, ein gefördertes Planungsinstrument, mit Einbindung der Bürger. Eine Herausforderung für die Gemeinde wird auch der ab 2026 rechtliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab der 1. Klasse.



Frage nach Fotovoltaik

Nach dem ausführlichen Bericht des Rathauschefs hatten die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion einzusteigen. Dabei kam unter anderem das Thema Stromversorgung auf.



Bürgermeister Johann Gschwill legte in diesem Zusammenhang dar, dass zwar zwei Drittel des verbrauchten Stromes aus regenerativen Quellen stamme, aber die Gemeinde nicht im Besitz dieser Anlagen sei. Er bestätigte den Vorschlag eines Bürgers, Standorte für Fotovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden zu prüfen. Johann Gschwill verwies darauf, dass sich bereits Bürger zusammengeschlossen hätten, die das Thema Stromversorgung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und des Energieversorgers voranbringen wollen.