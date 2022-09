Schwangau muss Hang östlich der Rohrkopfhütte sichern lassen

Die Rohrkopfhütte am Tegelberg wird derzeit saniert. Dabei stellten die Arbeiter fest, dass die Hangsicherung östlich der Hütte Schäden aufweist. (Foto: Archiv)

Ein Hangabbruch droht

Von Katharina Knoll schließen

Schwangau – Schnelles Handeln war jetzt bei der Rohrkopfhütte angesagt. Da der östliche Bereich des Hanges und Teile der hinteren Zufahrt zur Hütte abzubrechen drohten, musste die Gemeinde per Direktauftrag eine Fachfirma mit den Sicherungsarbeiten beauftragen. Das gab Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt.

Als Arbeiter im Zuge der Umbauarbeiten an der Rohrkopfhütte Büsche entfernten, stellten sie fest, dass die Hangsicherung östlich der Hütte Schäden aufweist. Die Rohrkopfhütte selbst droht aber nicht abzurutschen, heißt es von Seiten der Gemeindeverwaltung. Betroffen ist der Hang und der darunterliegende Weg in Richtung Drehhütte.

Betrieb der Rohrkopfhütte wird nicht beeinträchtigt

Nachdem die Gemeinde eine fachliche Stellungnahme dazu eingeholt hatte, beschloss der Gemeinderat am 1. August, den Hang mit einer rückverankerten Holzankerwand sichern zu lassen. Wegen Gefahr in Verzug vergab die Gemeinde den Auftrag direkt an eine Spezialfirma.

Die Arbeiten kosten rund 54.700 Euro. Sie sind laut Gemeindeverwaltung noch in dieser Woche angelaufen und dauern insgesamt drei Wochen. Der Betrieb der Rohrkopfhütte werde davon nicht beeinträchtigt.