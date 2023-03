Nesselwang baut Schulden ab

Die Haushaltskonsolidierung in Nesselwang wird erfolgreich umgesetzt. © Symbolfoto: Panthermedia/Martin Wagner

Einen soliden Haushalt präsentierte Kämmerer Martin Keller in der jüngsten Sitzung des Nesselwanger Gemeinderats. Er betonte die gute wirtschaftliche Entwicklung im Markt.

Bei den Investitionen wird vorsichtig kalkuliert. Aufgrund der deutlich gestiegenen Preise für Baustoffe werden nicht notwendige Investitionen noch aufgeschoben. „Durch die angesparten Rücklagen kann die Liquidität gesichert werden und die Finanzierung von notwendigen Projekten wird weiterhin ermöglicht", erläuterte der Kämmerer weiter. Aus den vier Fraktionen gab es Lob für die zurückhaltende Investitionsplanung.



Bei den Investitionen wird vorsichtig kalkuliert. Aufgrund der deutlich gestiegenen Preise für Baustoffe werden nicht notwendige Investitionen noch aufgeschoben. „Durch die angesparten Rücklagen kann die Liquidität gesichert werden und die Finanzierung von notwendigen Projekten wird weiterhin ermöglicht“, erläuterte der Kämmerer weiter. Aus den vier Fraktionen gab es Lob für die zurückhaltende Investitionsplanung.

Auch Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) zeigte sich zufrieden. „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir mit der Planung für 2023 schon fertig sind“. Der Marktgemeinderat und die Verwaltung müssten die Ausgaben im Blick behalten. Jedoch dürfe es keinen Investitionsstau geben. Sein Dank galt den Nesselwanger Unternehmern sowie der Verwaltung und dem Gemeinderat. „Wir müssen handlungsfähig bleiben“, appellierte der Rathauschef. Die Hebesätze für die Unternehmen werden auch im kommenden Jahr unverändert bleiben.

Konservativen Ansatz gewählt

Der Gesamthaushalt mit 14,91 Millionen Euro liegt mit einem leichten Plus von 529.000 Euro (+3,7 Prozent) über dem von 2022. Der Haushalt verteilt sich mit 12,69 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und mit 2,22 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Die größten Einnahmequellen sind die Grundsteuer mit 717.000 Euro, die relativ konstant ist in den letzten Jahren, die Beteiligung an der Einkommenssteuer mit 2,25 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 1,8 Millionen Euro. „Hier haben wir einen konservativen und vorsichtigen Ansatz gewählt, da wir die wirtschaftliche Entwicklung der Nesselwanger Betriebe nicht voraussehen können“, so Martin Keller.

Sanierung der Römerstraße größter Brocken

Was die geplanten Ausgaben betrifft, so teilte er mit: „Was sehr erfreulich ist: wir können wie seit vielen Jahren unsere Ausgaben ohne neue Kreditaufnahmen bestreiten“. Hier ist mit 762.000 Euro der größte Brocken die Sanierung der Römerstraße mit dem Neubau der darin befindlichen Wasserleitungen und Hausanschlüsse. 490.000 Euro werden in diesem Jahr für die Heimatpflege, die Kinderbetreuungseinrichtungen und Schule und weiteres ausgegeben.

Hier ist die Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Lkw für den Bauhof mit etwa 170.000 Euro eingerechnet. Für Wirtschaft und Tourismus sind 216.000 Euro reserviert. Die Zuführung an die Sonderrücklage beträgt 40.000 Euro. „Wir können in diesem Jahr wieder 711.000 Euro an Krediten und Tilgungen bestreiten“, so Keller.



Die Schuldenlast des Marktes kann so erstmals seit vielen Jahren auf unter eintausend Euro je Einwohner gesenkt werden. Zum Jahresende 2022 betrug der Schuldenstand 3,79 Millionen Euro und zum Jahresende 2023 werden es voraussichtlich nur noch 3,08 Millionen Euro sein. „Seit mehr als zehn Jahren setzen wir die Haushaltskonsolidierung jetzt sehr erfolgreich um“, betonte Martin Keller. Der Haushalt wurde ohne Gegenstimme gebilligt. (hoe)