Haushaltskonsolidierung in Füssen: Der große Wurf bleibt bislang aus

Von: Matthias Matz

Noch immer gibt es keinen eindeutigen Beschluss, das Alte Landratsamt zu verkaufen. dabei wird die Stadt Millionen in das Gebäude stecken müssen. © Archiv/Matz

Füssen ist eigntlich pleite. Doch bislang lässt die Politik den letzten Willen vermissen, das zu ändern, findet unser Autor. Lieber sollen die Bürger zahlen.

„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen” ist eine bekannte Redewendung, die sich der Tierwelt angenommen hat. Dabei wird im Gegensatz zu vielen anderen tierischen Redewendungen tatsächlich von natürlichen Gegebenheiten auf die Redewendung übergeleitet: Das putzige Tierchen ist den ganzen Herbst damit beschäftigt, Nahrung für die kalten Wintermonate zu sammeln. Es ist ein mühsamer und zeitaufwendiger Auftrag der Natur.



Mühsam und zeitaufwendig ist auch die Konsolidierung der städtischen Finanzen im Auftrag der Aufsichtsbehörden. Und wie das Eichhörnchen kommt die Verwaltung hierbei nur langsam und in kleinen Schritten voran. Denn was im Rathaus nur allzu deutlich unzähligen Excel-Tabellen zu entnehmen ist, scheint in der Kommunalpolitik noch nicht überall ganz ins Bewusstsein eingedrungen zu sein: die Hütte brennt, und zwar lichterloh.

So wird Kämmerer Thomas Klöpf nicht müde darauf hinzuweisen, dass sich die Stadt eigentlich noch nicht einmal mehr das schon auf ein absolutes Minimum eingedampfte Pflichtprogramm leisten kann.

Doch die Mehrheit im Stadtparlament hat sich bislang noch nicht zu einem entschlossenen Gegensteuern aufraffen können. Zwar hat der Finanzausschuss am Dienstag beim Investitionsprogramm für das kommende Jahr hier und da den Rotstift angesetzt, womit immerhin rund 1,2 Millionen Euro im kommenden Jahr weniger ausgegeben werden sollen. Doch in Anbetracht der Lage und vor dem Hintergrund anziehender Zinsen ist das weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein.



Auch bei der Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer agierten die Stadträte sehr zurückhaltend und blieben weit unter den Vorschlägen der Verwaltung. Das ist angesichts der „großen Lage” zwar verständlich, aber auch symptomatisch.



Denn der ganz große Wurf – oder zumindest ein Zeichens des Willens – ist bislang ausgeblieben. So hat man beispielsweise unlängst zwar über vier Stunden hinter verschlossenen Türen über die städtischen Immobilien diskutiert – handfeste Ergebnisse wie Verkäufe soll es dem Vernehmen nach aber keine gegeben haben.

Selbst zu einem Verkauf des Alten Landratsamtes konnte sich der Stadtrat wieder mal nicht durchringen. Und das, obwohl demnächst Millionen in die Sanierung gesteckt werden müssen, während auf der Habenseite angeblich noch nicht einmal 90.000 Euro an Mieteinnahmen bei der Stadt verbleiben, wie es heißt. Demnach werden in dem Gebäude fast 1000 Quadratmeter Fläche quasi an die Mieter verschenkt. Das sehr wohl wissend, dreht sich die Politik bei diesem Thema seit über einem Jahr im Kreis.

Über das Millionengrab und „heilige Kuh“ Eisstadion wird erst gar nicht diskutiert, obwohl jeder weiß, dass die Stadt sich die Einrichtung nicht leisten kann, womöglich noch nie leisten konnte. Hinzu kommt, dass die Zeiten als Hochburg des Eishockeys längst der Vergangenheit angehören und auch nie wieder kommen werden.

Dabei fressen allein die steigenden Energiekosten sämtliche erzielten und angestrebten Einsparungen auf, von den anstehenden Investitionen in Höhe von fast zehn Millionen Euro gar nicht zu reden. Mindestens stellt sich die Frage, ob die Stadt gleich zwei Hallen betreiben muss. Da dort sowohl Gewerbe als auch Wohnen möglich sind, dürfte die Fläche auf dem Markt für gutes Geld schnell weg sein.



Allein, es scheint am Mut zu fehlen, wirklich einschneidende Entscheidungen zu treffen. Regt sich dann noch Widerstand unter den Bürgern wie beim im Sommer geplanten Verkauf der städtischen Grundstücke am Dreitannenbichl, ist es gleich ganz vorbei mit Entscheidungsfreudigkeit und es wird das getan, was in der Füssener Politik viel zu häufig getan wird – vertagt.



So entsteht bislang vor allem der Eindruck, dass die Bürger in einer ohnehin schwierigen Phase die Haushaltskonsolidierung zu bezahlen haben. Etwa durch höhere Parkgebühren, höhere Kindergartenbeiträge, höhere Steuern und und und.



Ob so tatsächlich ausreichend Vorräte zum Überwintern zusammen kommen, scheint fraglich.