Sparkurs in Füssen: Zu viel Asphalt, zu wenig Soziales?

Von: Matthias Matz

Das Füssener Rathaus: Für Voruntersuchungen zur Sanierung des Gebäudes ist heuer kein Geld da. © maphke/panthermedia

Leere Kassen und Rekordschulden – die Stadt muss einen harten Sparkurs fahren. Aber werden dabei auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt oder am falschen Ende gespart?

Füssen - Leere Kassen und Rekordschulden – die Stadt muss einen harten Sparkurs fahren. Aber werden dabei auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt oder wird am falschen Ende gespart? Um diese Frage entbrannte im Finanzausschuss eine emotionale Debatte. Vor allem Ilona Deckwerth (SPD) forderte ein Umdenken.

Dass die Stadt finanziell am Abgrund steht, ist hinlänglich bekannt. Zwar hat der Stadtrat in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Gebührenerhöhungen beschlossen, um zumindest das Minus im Verwaltungshaushalt zu senken, allerdings werden diese erst in Zukunft Wirkung zeigen.

Dass auf der anderen Seite weiter Geld für Straßenbaumaßnahmen und andere Vorhaben ausgegeben werden soll, stieß am Dienstagabend bei Ilona Deckwerth (SPD) und Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FWF), auf Unverständnis. Vor allem Deckwerth beklagte eine „Unwucht“ zulasten des sozialen Bereichs und forderte im Rahmen der Haushaltsvorberatungen, die Posten im Investitionsprogramm ausführlich zu beraten und erst dann zu beschließen.

„Wir sollten uns jetzt die Mühe machen, dass Punkt für Punkt durchzugehen“, appellierte sie leidenschaftlich. Als Beispiel nannte sie die Streichung der für heuer vorgesehenen Voruntersuchungen für die Sanierung des Rathauses. „Was ist uns wichtiger: die Asphaltierung von Kreiseln oder unser Rathaus?“ Solche Grundsatzentscheidungen müssten in Ruhe diskutiert werden. Das geschehe aber nicht, so ihr Vorwurf.



Von den übrigen Ausschussmitgliedern erntete Deckwerth dafür Kopfschütteln. CSU-Fraktionschef Peter Hartung verwies auf die Januar-Sitzung, in der beschlossen worden war, die Rathaus-Sanierung zu verschieben. Auch der Ausbau des Luitpold-Kreisverkehrs sei längst ausgemachte Sache. „Das muss jetzt nicht mehr diskutiert werden“, betonte er.



Unnötige Ausgaben?

Christine Fröhlich kritisierte indes, dass über das Investitionsprogramm gar nicht gesprochen werde. Dabei sei sie bei einem oberflächlichen Blick in das Programm auf Einsparmöglichkeiten in Höhe von 1,1 Millionen Euro gestoßen. Dazu gehöre etwa die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, das Digitale Verkehrskonzept oder Digitale Funkmelder für die Feuerwehr. „Diese Million müssen wir als Kredit aufnehmen und haben Zinszahlungen. Dazu kommen die laufenden Kosten.“ Künftig sollte deshalb bei jeder Entscheidung mehr auf die Kosten geschaut werden. „Wir sollten uns bei jeder Einzelentscheidung mehr Gedanken machen: Muss das jetzt sein?“



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und Kämmerer Thomas Klöpf wiesen Fröhlichs Kritik zurück. Zum einen sei das Investitionsprogramm bereits zusammengestrichen worden. Zum anderen komme die Verwaltung nicht umhin, bestimmte Maßnahmen vorzunehmen – vor allem die Sanierung der Infrastruktur. Zu einem späteren Zeitpunkt werde diese nur noch teurer.

Andere Ausgaben wie die Umrüstung auf LED-Lampen oder eine Photovoltaikanlage auf der Stadtgärtnerei würden sich dagegen mittelfristig für die Stadt sogar bezahlt machen. „Bei LED sollten wir eigentlich sogar noch mehr investieren, um die Stromkosten zu senken“, betonte Klöpf. Außerdem seien viele Ausgaben bereits beschlossen und beauftragt worden.



Hohes Defizit

Niko Schulte, Fraktionsvorsitzender von Füssen-Land (FL), betonte, dass nicht die Investitionen das Problem seien. „ Ich kann nur investieren, wenn ich Geld verdiene“, betonte er. Daher müsse das Defizit im Verwaltungshaushalt angegangen werden. Allein beim Bereich Kultur stehe ein Minus von einer Million Euro, schüttelte er den Kopf. „Wir haben das Hallenbad damals wegen eines Defizits von 300.000 Euro im Jahr geschlossen und hier stehen Positionen drin, die jenseits von Gut und Böse sind.“



Eichstetter erklärte, dass es mindestens zehn Jahre dauern werde, den Verwaltungshaushalt in Ordnung zu bringen. Dies sei aber Aufgabe des Gesamtstadtrates.



Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) schlug vor, dass das Gremium zunächst einen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat fasse, den Haushalt zu verabschieden, um heuer ein Mindestmaß an öffentlichem Leben in der Stadt zu ermöglichen. Der Verwaltungshaushalt soll dann zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden. Dem stimmten bis auf Deckwerth alle zu.