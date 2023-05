Heidemarie Scherbaum präsentiert 40 Werke in Roßhaupten

Von: Matthias Matz

Teilen

Vielschichtig: Heidemarie Scherbaum erklärt ihr Werk mit dem Titel „Lady Covida“. © Düsterdik

Wachsen lassen, beobachten, auswählen, übermalen und neu beginnen – das ist die Philosophie von Heidemarie Scherbaum, die im Roßhauptener Pfannerhaus ausstellt.

Roßhaupten – Wachsen lassen, beobachten, auswählen, übermalen und auch wieder neu beginnen – das ist die Philosophie der Künstlerin Heidemarie Scherbaum, die 40 Exponate unter dem Titel „Experimente“ im Pfannerhaus in Roßhaupten präsentiert.

2015 in ihrer Wahlheimat Rieden am Forggensee angekommen, machte sich Scherbaum 2018 mit der Freiluftveranstaltung „Riedener KunstSommer“, an der 20 Künstler aus dem Allgäu teilnahmen, einen Namen. Die geborene Württembergerin wurde bald nach ihrer Ankunft im Ostallgäu sehr aktiv.



Wie ihr Schwager Harald Scherbaum in seiner Laudatio verriet, haben die neue Umgebung und die neuen Menschen ihre aktuellen Arbeiten sehr beeinflusst. Er führte weiter aus, dass seine Schwägerin schon während der Schulzeit viel Freude am künstlerischen Gestalten zeigte. Vielen ihrer Bilder gab die Künstlerin früher keinen Titel – das hat sich geändert.

Denn inzwischen vergebe sie doch gerne Namen wie „Inferno“, „Eishöhle“ oder „Fuchsteufelswild“ für ihre Kunstwerke, dadurch bekämen sie etwas Persönliches, Präsentes. „Bei allen ihren künstlerischen Gestaltungen wird sie von grundlegenden Elementen wie Kreativität und Emotion geleitet – Kunst spricht eben ihre eigene Sprache und entfalte eigene Kreativität gepaart mit Persönlichkeit“, so Harald Scherbaum.



Vielschichtig wie auch der Mensch sind ihre Bilder, die in zahlreichen Schichten entstehen. „Durch diese Vielschichtigkeit entstehen Räume und eine visuelle Tiefe, die am Ende miteinander kommunizieren und ich als Künstlerin erhalte ein Geschenk in Form eines guten Bildes“, so Heidemarie Scherbaum und fügt hinzu: „Für mich ein glücklicher Moment“. Als Material für ihre Bilder verwendet sie hauptsächlich Acrylfarben und Tuschen sowie Pigmente, Sand und Marmormehl und stellt ganz leger fest: „Mehr gibt es zu meiner Maltechnik eigentlich nicht zu sagen“.



Die Betrachter ihrer Bilder sind aufgefordert, die „Experimente“ auf sich wirken zu lassen und so manches Geheimnis zu entdecken. Die Arbeiten können bis Ende Mai jeweils Samstag und Sonntag sowie Pfingstmontag, den 29. Mai, jeweils von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Internationalen Museumstag, 21. Mai, ist die Ausstellung bereits ab 10 Uhr geöffnet.

ed