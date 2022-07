Team Marktgemeinde Reutte und Jugendzentrum gewinnt Drachenboot-Benefiz-Cup

Die Siegermannschaft aus Reutte stellt sich zusammen mit dem zweitplatzierten Team von IWIS zum Foto auf. Mit dabei sind auch der Organisator des Rotary Benefiz Cups, Jürgen Horvath (erste Reihe v.l.), Bürgermeister Günter Salchner (5.v.l.) und der Präsident des Rotary Clubs Reutte- Füssen, Reinhard Schretter (rechts). © privat

Heiterwang – Das erste Mal dabei und gleich ganz oben auf dem Stockerl: Das Team der „Marktgemeinde Reutte/Jugendzentrum Smile“ hat beim Rotary Drachenboot-Benefiz-Cup den Sieger der vergangenen beiden Jahre, die Mannschaft „IWIS – Corretto“, auf den zweiten Platz verwiesen. Dritter wurde das Team „ISAS“.

Bei bestem Wetter gingen die 14 Teams, die jeweils aus 15 bis 20 Personen bestanden, auf die 240 Meter lange Strecke. Bei allen Wettkämpfen waren die Teams, egal ob erfahrene Drachenbootteilnehmer oder Neulinge, würdige Gegner, wodurch immer wieder knappe Ergebnisse zustande kamen.

Die Teilnehmer der Finalläufe absolvierten bis zu sechs Rennen, was eine enorme körperliche Leistung bedeutete. Denn in diesem Mannschaftssport kommt es vor allem auf das synchrone Bewegen der Paddel im und über dem Wasser an. Die dafür erforderliche Konzentration nimmt bei nachlassender Kraft, in der Regel ab dem vierten Rennen, deutlich ab.



Team Marktgemeinde Reutte und Jugendzentrum Smile überrascht die Konkurrenz

Die Marktgemeinde Reutte mit dem Jugendzentrum Smile war in diesem Jahr zum ersten Mal gemeldet. Trotzdem erkämpfte sich das Team zum großen Erstaunen der Mannschaften, die seit Jahren dabei sind, den Gesamtsieg. Reuttes Bürgermeister Günter Salchner, der auch Rotary-Mitglied ist, war bei jedem Rennen im Boot und überzeugte ebenfalls durch sportliche Leistung. Zum vierten Mal war heuer „IWIS“ beim Rennen dabei. In den beiden Vorjahren belegte es jeweils den ersten Platz. Dieses Mal musste es sich jedoch dem Novizen aus Reutte knapp geschlagen geben.



Die Mannschaft von „ISAS“, die ebenfalls zum vierten Mal beim Rennen startete, landete im Finale auf dem dritten Platz. Das Team war mit seiner Leistung und dem Ergebnis zufrieden. Knapp am dritten Platz vorbeigeschrammt ist dagegen die Mannschaft von „Metalltechnik Vils“.



Rotary Club Reutte-Füssen gewinnt knapp Rotary-Fun-Cup

Spannung war zuvor auch beim Rotary-Fun-Cup geboten, bei dem der Rotary Club Reutte-Füssen und der Rotary Club Oberstdorf-Kleinwalsertal ihre Kräfte testeten. Fast gleich auf steuerten beide Boote die Ziellinie an, die der RC Reutte-Füssen schließlich nur mit einem minimalen Vorsprung überquerte und so das Rennen für sich entschied.



Das Team vom RC Reutte-Füssen entscheidet den Rotary-Fun-Cup knapp für sich. © privat

Neben Freunden und Mitgliedern des RC Reutte-Füssen unterstützte die Sparkasse Reutte die Veranstaltung. Durch ihren Einsatz und die Spenden der teilnehmenden Teams kamen über 6000 Euro zusammen, die nach Angaben des RC Reutte-Füssen direkt dem Kinderhilfsprojekt „KIMUT“ in der Region zugute kommt.

kb