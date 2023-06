Helga Macher stellt in der Füssener VHS aus

Die Werke von Helga Macher sind derzeit in den Räumen der VHS Füssen zu sehen. © Düsterdik

Neue Wege in der VHS Füssen: Mit der Vernissage zu ihrer ersten Ausstellung hat die darstellenden Künstlerin Helga Macher ein neues Terrain in deren Räumen betreten.

Füssen - VHS-Leiterin Petra Schwartz möchte damit der Kunst einen neuen Raum geben und regelmäßig Ausstellungen dieser oder ähnlicher Art installieren. Für Helga Macher ist es eine willkommene Gelegenheit, 25 Werke ihres Schaffens in zwei Räumen zu präsentieren.

Von der Ölmalerei kam sie über die Seidenmalerei zu Acrylarbeiten auf Leinwand, wobei sie in verschiedenen Kombinationen arbeitet. Bevorzugt wird von ihr die Spachteltechnik, jedoch oft auch in Kombination mit der Nass in Nass-, Lasur- oder Schwammtechnik.

Auch Pouring kommt zum Einsatz, eine Technik in der nicht mit Pinsel oder Spachtel aufgetragen sondern die Farbe auf die Leinwand geschüttet wird. Durch das ineinander fließen mehrerer Farben ergeben sich interessante Marmoriereffekte. Spontanität und Experimentierfreudigkeit, gepaart mit der Liebe zu kräftigen Farben, sind die Grundlagen ihrer Arbeiten.

Die Ausstellung kann noch bis Freitag, 16. Juni, jeweils in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr besucht werden. Bis Freitag, 9. Juni, ist die VHS geschlossen. Auf Anfrage unter der Telefonnummer 0176/ 55 57 30 96 ist aber auch außerhalb dieser Zeiten ein Besuch möglich.

ed