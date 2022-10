Herbstmarkt in Reutte zieht viele Besucher an

Kulinarische Köstlichkeiten auf dem Herbstmarkt in Reutte © ed

Der Auftakt für den „Bergherbst in der Naturregion Reutte“ verlief verheißungsvoll. Hunderte Besucher auf dem Herbstmarkt begutachteten das vielfältige Angebot.

Reutte – An den Autokennzeichen konnte man erkennen, dass viele Besucher aus dem Allgäu die Chance wahrnahmen, am Tag der deutschen Einheit die Produktpalette im benachbarten Außerfern in Augenschein zu nehmen. Zu kaufen gab es von Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Kräuterprodukten bis hin zu Tees, Likören, Edelbränden, Honig, Kartoffeln und Obst sowie Kunsthandwerk aus Stein, Glas und Holz allerlei für den Eigenbedarf oder auch als Geschenk. Auch in diesem Jahr, teilten die Verantwortlichen mit, war der Herbstmarkt, der zum vierten Mal veranstaltet wurde, ein großer Erfolg. Nicht zuletzt deshalb, weil die zahlreichen Gäste sich auch in den örtlichen Geschäften umschauten.

Der Herbstmarkt ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bergherbst der Naturparkregion Reutte. Von Anfang September bis Ende Oktober steht die Region ganz im Zeichen von Brauchtum, Tradition, Kultur und Kulinarik.



Der Bergherbst 2022 hatte im September mit den Almabtrieben in Höfen und in Vils begonnen. Nächste Höhepunkte sind unter anderem der Bezirkserntedankumzug am 16. Oktober in Reutte und der Michlbauer Harmonika Kongress, welcher von 21. bis 23. Oktober in Breitenwang stattfindet.