Füssener Kardiologie und Uniklinik Augsburg arbeiten künftig enger zusammen

Gemeinsame Forschung

Digitalisierung und moderne Medizin machen es möglich: Die Füssener Kardiologie und die Herzmedizin an der Uniklinik Augsburg forschen gemeinsam zur Herzschwäche.

Augsburg/Füssen – Wie durch das „Herzinsuffizienz-Netz-Lech“ die Zusammenarbeit zwischen der Kardiologie in Füssen und der Uniklinik Augsburg intensiviert werden soll, erklärten jetzt bei einer sogenannten Kick-Off Veranstaltung im Füssener Benediktinerkloster Vertreter beider Institutionen.

„Wir loten gemeinsam die Chancen aus, die die Digitalisierung uns in der modernen Medizin bietet“, fasst Dr. Martin Hinterseer das Forschungsprojekt zusammen. Der Chefarzt der Füssener Kardiologie hat die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Augsburg zusammen mit Prof. Philipp Raake, dem Direktor der Medizinischen Klinik I an der Uni Augsburg, sowie dessen Vorgänger, Prof. Wolfgang von Scheidt, aus der Taufe gehoben.

„Wir verbinden die Stärken unserer beider Institutionen“, betont Hinterseer, „indem wir die neuesten Entwicklungen aus der universitären Medizin mit Erfahrungen aus dem Alltag von Klinikärzten und Niedergelassenen vernetzen – alles digital auf einer Plattform gebündelt.“

Daten in Echtzeit

Wie das konkret umgesetzt wird, macht der Chefarzt anhand eines Beispiels deutlich: Ein Patient mit Herzschwäche wird in Füssen behandelt und erhält zur Nachsorge sogenannte Wearables, also digital vernetzte Geräte. Diese zeichnen verschiedene Vitalfunktionen wie den Puls oder Blutdruck auf.

Die so gewonnenen Daten stehen Hinterseer zufolge in Echtzeit sowohl der Klinik als auch dem behandelnden Hausarzt zur Verfügung. „Wir können dadurch jederzeit die Therapie anpassen – etwa durch eine optimierte Medikation“, erklärt Hinterseer. „Wir können auch den Patienten einbestellen, wenn sich eine Verschlechterung der medizinischen Situation abzeichnet.“

„Bereits heute lassen sich durch diese Maßnahmen viele Notfälle vermeiden“, erklärt Prof. Philipp Raake, „und die Möglichkeiten werden durch technische Neuerungen wie künstlicher Intelligenz immer umfangreicher.“ Der Direktor der Medizinischen Klinik I an der Uni Augsburg betont, dass in kaum einem anderen Gebiet der Herzmedizin so viele Fortschritte in den vergangenen Jahren erreicht werden konnten wie in der Behandlung der Herzinsuffizienz.

„Allein aufgrund der vielen Daten, die wir durch die Devices und/oder Wearables erhalten, können wir die Therapieansätze viel individueller gestalten“, so Raake weiter. „Die Reise geht immer weiter zu einer Therapie, die ganz speziell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist.“



Hierfür müssen laut Raake allerdings viele Rädchen ineinander greifen. „Enorm wichtig ist ein entsprechend geschultes Personal“, betont der Augsburger Professor. Daher sei es unabdingbar, dass alle beteiligten Institutionen fortgebildet werden. „Das geht bei uns in der Forschung am Universitätsklinikum los über die Fachärzte des Herzzentrums Füssen-Außerfern bis hin zu den Hausärzten und Apothekern“, so Raake.