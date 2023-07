Füssen: Werden manche Fahrradfahrer diskriminiert?

Von: Matthias Matz

Fahrradfahrer dürfen auch während der Sommermonate in beide Richtungen durch die Ritterstraße radeln. Ein Schild, mit dem die Stadtverwaltung sie aber dafür sensibilisieren wollte, dass es besser wäre, ihren Drahtesel zu schieben, wurde wieder abmontiert. © Archiv/Matz

Kann ein Hinweisschild für Radfahrer diskriminierend sein? Ja, findet der Füssener Verkehrsausschuss und kassierte seinen Beschluss vom Herbst 2020 wieder ein.

Füssen – Weil es als diskriminierend empfunden werden könnte, hat die Stadt das Zusatzschild „Vernünftige Radfahrer steigen ab“ in der Ritterstraße/Einfahrt Fußgängerzone am Mittwochmorgen auf Wunsch des Verkehrsausschusses wieder abmontieren lassen. Dabei hatte dasselbe Gremium genau diese Beschilderung erst vor zweieinhalb Jahren beschlossen.

„Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“, heißt es bekanntlich im Volksmund. Auf den Verkehrsausschuss des Stadtrates übertragen, könnte es heißen: „Was interessieren mich meine Beschlüsse von gestern?“. Erst im November 2020 hatte das Gremium fast einstimmig beschlossen, anlässlich der Sperrung der Ritterstraße für den Autoverkehr von Juli bis Oktober das entsprechende Verbotsschild mit dem Zusatzschild „vernünftige Radfahrer steigen ab“ zu versehen (der Kreisbote berichtete).

Der Hintergrund: Zu einer Sperrung der Straße auch für Radler konnte sich der Ausschuss seinerzeit nicht durchringen. Denn, so die vorherrschende Meinung, vernünftige Radfahrer steigen während der touristischen Hochsaison angesichts der Menschenmassen ohnehin am Eingang zur Fußgängerzone von ihren Drahteseln. Dennoch sollte der Hinweis „Vernünftige Radfahrer steigen ab“ zusätzlich sensibilisieren und die Zweiradfahrer auf die möglichen Gefahren, die durch die vielen Fußgänger entstehen, aufmerksam machen.

Ausschuss macht Beschluss rückgängig

Am Dienstagabend machten die Ausschussmitglieder ihre Entscheidung aber wieder rückgängig. „Wir reden permanent über Diskriminierung und jeder überlegt sich, was er noch sagen darf – und dann so was!“, wunderte sich Stadtrat Jürgen Doser von den Füssener Freien Wählern (FWF) gleich zu Beginn der Sitzung.

„Das Schild ist irgendwo diskriminierend“, befand er schließlich und sprach von einem Armutszeugnis. Unterstelle es doch Radfahrern, die nicht absteigen, unvernünftig zu sein. Und auch sein Fraktionskollege Thomas Scheibel kam zu dem Schluss: „Das kann man freundlicher formulieren!“

Dr. Martin Metzger von den „Bürgern für Füssen“ (BfF) erinnerte daran, dass seinerzeit ähnlich wie in anderen Kommunen ein ausführlicherer Text angedacht gewesen sei. Dafür hätte man aber ein viel größeres Schild nehmen müssen. „Das liest dann niemand mehr.“ Gleichwohl meinte auch der, dass die Aufforderung „nicht glücklich formuliert“ sei.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) wunderte sich zwar über die Diskussion und verwies darauf, dass der Ausschuss seinerzeit mit 12:1 Stimmen für die Anbringung des Schilds gestimmt habe. Aber auch er sagte: „Ich brauche das Schild auch nicht.“ Und so war das Hinweisschild bereits am Mittwochmorgen um 7 Uhr prompt wieder verschwunden.