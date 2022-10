Der Bayerische Denkmalpreis in Gold geht nach Nesselwang

Von: Herbert Hoellisch

Für die Sanierung des historischen Wohnstallhauses erhalten die Eigentümer den Bayerischen Denkmalpreis in Gold. © Herbert Hoellisch

Mit einer hydraulischen Presse ist in Nesselwang ein denkmalgeschütztes Haus versetzt worden und somit gerettet worden. Dafür gab es kürzlich eine Auszeichnung.

Nesselwang - Von einem erfreulichen Ereignis berichtete jetzt Zweiter Bürgermeister Hans Möst im Gemeinderat. „Wir können durchaus stolz darauf sein, dass wir als Gemeinde so was haben“, erklärte er. Mitte September war der Stellvertreter von Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) als Vertreter der Marktgemeinde bei der Verleihung des Bayerischen Denkmalpflegepreises im Schloss Schleißheim bei München.

Den Preis in Gold für private Bauwerke erhielt das Anwesen in Voglen 2, ein Wohnstallhaus aus dem 17. Jahrhundert, das im späten 18., Anfang des frühen 19. Jahrhunderts, durch einen Wirtschaftsteil nach Süden und Westen erweitert wurde. In einem aufwändigen Prozess wurde das Gebäude um mehr als viereinhalb Meter von der Straße mittels hydraulischer Pressen versetzt.

Die direkte Nähe zur Straße und die Hanglage hatte bereits für massive Schäden an den Riegel- und Bohlenwänden durch Regen und Schnee gesorgt. Die gesamte Sanierung des denkmalgeschützten Bauernhauses dauerte mehr als drei Jahre.

Viel Aufwand

„Denkmalschutz ist eine schwierige Angelegenheit und kostet viel Geld“, erklärte Möst in der Sitzung. Die Verschiebung des gesamten Gebäudes wurde von der Bayerischen Ingenieurskammer zudem mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro gewürdigt. In ihrer Begründung lobte die Kammer die Entwicklung, Ausarbeitung und Abwägung der möglichen Optionen für die Instandsetzung, die Konzeption der für das Verschieben nötigen baulichen Maßnahmen sowie deren Umsetzung als außergewöhnliche Ingenieurleistung.



Das Haus wird durch den Eigentümer, ein Ulmer Ärztepaar, als Feriendomizil vermietet und bietet gepaart mit der Historie des Hauses und den Umbauten einen Hauch von Luxus. Dies konnte ein prominenter Gast mittlerweile schon wiederholt genießen.



„Wir sind stolz darauf, das wir am Ort Handwerker haben, die daran beteiligt waren“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas nach der Vorstellung durch seinen Stellvertreter.