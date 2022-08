Höfen: Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus

Zwei Schwerverletzte nach Flugzeugabsturz bei Reutte

Von Matthias Matz

Reutte - Am Sonntagnachmittag ist ein deutsches Kleinflugzeug abgestürzt und in das Dach eines Wohnhauses in Höfen eingeschlagen. Beide Insassen sind schwer verletzt.

Nach Angaben der Tiroler Polizei war das Flugzeug, in dem sich neben dem 54-jährigen deutschen Piloten dessen 56 Jahre alte Ehefrau befand, am Flugplatz Höfen nach Nordosten in Richtung Reutte gestartet.

Laut Augenzeugenberichten soll das Kleinflugzeug unmittelbar nach dem Start gegen 15.17 Uhr erheblich an Höhe verloren haben, fing an zu schwanken, stürzte ab und prallte gegen das Hausdach. Durch den heftigen Aufschlag blieb die Maschine im Dach stecken.

+ Die eingeklemmten Insassen der Maschine werden schwer verletzt geborgen. © Feuerwehr Reutte

Die beiden Insassen mussten schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen werden. Rettungshubschrauber brachten den Piloten ins LKH Innsbruck und die 56-jährige Frau ins Krankenhaus Murnau. Die Hausbewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Absturzes nicht im Haus, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden.

Die Absturzursache konnte bis dato nicht geklärt werden und ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Das Flugzeug, an dem Totalschaden entstand, wird zur Begutachtung über Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Im Einsatz standen neben drei Polizeistreifen, 29 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Höfen, zwei Notärzte, sieben Sanitäter sowie zwei Rettungshubschrauber.