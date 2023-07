Sommerliches Klassikfestival rund ums Schloss

Beim Festival Hohenschwangau Klassik ist ein vielfältiges Programm geboten. © privat

Bereits zum zweiten Mal findet rund um das Königsschloss Hohenschwangau ein Klassik-Festival statt, das der einzigartigen Bedeutung des Ortes gerecht wird und bedeutende Künstler und Künstlerinnen in die Region bringt. Hohenschwangau Klassik startet am Donnerstag, 27. Juli.

Im letzten Sommer brachte das Solistenensemble „D´Accord“ Richard Wagner zurück nach Hohenschwangau, das Schloss, in dem er König Ludwig besuchte. In diesem Jahr gastieren die Musiker mit ihrer in der ausverkauften Elbphilharmonie, in Wagners Wohnhaus Wahnfried in Bayreuth und anderswo gefeierten 90-Minunten-Version der großen Liebesoper „Tristan und Isolde“ (27.07., Schlosshof Hohenschwangau). Dazu kommen renommierte Ensembles wie die Blechbläserformation Munich Brass Connection (28.07., Schlosshof Hohenschwangau), eine Version von Patrick Süskinds gefeiertem Schauspiel-Klassiker „Der Kontrabass“ (29.7., Museum der bayerischen Könige), und andere Highlights.

Vollmondkonzert und internationale Musik-Akademie

Die Kirche St. Coloman wird zum Erlebnisort für ein Vollmondkonzert (1.8.), die berühmte Wieskirche ist Gastort des Festivals (u.a. am 28. Juli), und Pop-Up-Konzerte sowie weitere Auftritte der dem Festival angeschlossenen internationalen Musik-Akademie runden das Programm ab.

Den Eintrittspreis für das gesamte Festival bestimmt das Publikum: Für alle Veranstaltungen gilt das „pay as you want“-Prinzip, jeder Gast bezahlt den Eintrittspreis, den er oder sie für angemessen hält. Reservierungen sind nicht möglich.



Die aktuellsten Infos und das volle Programm sind immer zu finden unter www.facebook.com/dasklassikfestival/events und www.hohenschwangau-klassik.com