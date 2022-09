Hoher Wohnungsbedarf: Bauausschuss lehnt erneut Anträge für Ferienwohnungen ab

Von: Katharina Knoll

Teilen

Um weitere Ferienwohnungen zu verhindern, hat der Bauausschuss nun verschiedene Bebauungspläne aufgestellt. © Symbolfoto: panthermedia/stockwerk-fotodesign

Füssen – Der Wohnungsmarkt in Füssen ist nach wie vor angespannt. Eine Möglichkeit, um für Entlastung zu sorgen, ist, die Anzahl der Ferienwohnungen zu beschränken. Diesen Weg ist die Stadt in der vergangenen Woche weitergegangen. Der Bauausschuss stellte auf Grundlage des Beherbergungskonzepts einfache Bebauungspläne für den Bereich nördlich der Pfrontener Straße, Seegweg und Gschrifter Straße in Weißensee sowie für den Venetianerwinkel auf und sicherten den Status Quo mit entsprechenden Veränderungssperren ab.

„In den vergangenen 18 Monaten haben wir eine komplette Stagnation bei den Zweitwohnungen“, informierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) die Stadträte. Während in dieser Zeit zudem Zweitwohnungen abgebaut wurden, kamen 400 Erstwohnsitze inklusive 250 Flüchtlingen dazu.

„Im Durchschnitt sind 250 Wohnungen dazugekommen“, freute sich der Rathauschef. „Es passiert massivster Wohnungsbau“, lautet sein Fazit dazu. „Das ist eine Bestätigung an euch: Das, was wir tun, funktioniert.“ Er unterstrich zwar, dass der Altbestand an Ferienwohnungen und Zweitwohnungen gut sei. „Das brauchen wir, aber alles nur mit Maß und Ziel.“



Der Wohnungsbedarf ist immer noch massiv da

Gleichzeitig habe die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten bei den eingereichten Bauanträgen für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften einen kompletten Einbruch verzeichnet. „In der gleichen Zeit haben wir aber 138 Wohneinheiten beantragt bekommen. Das zeigt, dass der Wohnungsbedarf immer noch massiv da ist“, so Eichstetter.



Auffällig sei außerdem: Bei den meisten Bauanträgen, die bei der Stadtverwaltung eingereicht werden, handelt es sich um Umnutzungen von Wohnungen in Ferienwohnungen. Die Bauherren wollten wohl die letzte Möglichkeit für eine Bewilligung nutzen, ehe die Stadt mit entsprechenden Bebauungsplänen eine rechtliche Handhabe hat, um dem einen Riegel vorzuschieben.



Diese Chance wollte wohl auch ein Bauwerber für seine Doppelhaushälfte in der Gschrifter Straße in Weißensee ergreifen. Darin befinden sich bereits zwei Ferienwohnungen und eine Wohnung. Doch nun möchte er auch Letztere zur Ferienwohnung machen.

„Das geht nicht“, meinte Bürgermeister Eichstetter. „Deshalb sehen wir uns genötigt, doch einen Bebauungsplan aufzustellen.“ Dieser soll festlegen, dass Immobilienbesitzer dort nur auf einem Drittel der Wohnfläche Ferienwohnungen ausweisen dürfen. Das fand auch die Zustimmung des Gremiums, die diese Planung ebenfalls einstimmig mit einer Veränderungssperre absicherte.



Eine Ausnahme davon erteilten sie dagegen einem anderen Bauwerber. Dieser wollte eigentlich sein Haus in der Pfrontener Straße in drei Ferienwohnungen umwandeln. Doch nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung zog er seinen Antrag zurück. Nun möchte er nur noch eine Ferienwohnung im Erdgeschoss und zwei Wohnungen mit erweitertem Balkon und neuem Zugang einrichten.

„Mit den Zielen des Beherbergungskonzepts und der städtebaulichen Entwicklung ist dies vereinbar, da der Schwerpunkt bei der Dauerwohnnutzung bleibt“, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen. „Er hat alles eingehalten, was er einhalten sollte“, unterstrich der Rathauschef. „Das wird so funktionieren“, zeigte sich Bauamtsleiter Armin Angeringer mit Blick auf die rechtliche Vorgehensweise optimistisch.



Einstimmiger Beschluss

Einen Antrag für eine Ferienwohnung in einem reinen Wohngebiet im Venetianerwinkel lehnte der Bauausschuss dagegen geschlossen ab. Zwar ist das Landratsamt Ostallgäu der Ansicht, dass diese hier ausnahmsweise zulässig sei, was auch das Verwaltungsgericht Augsburg in einem Gerichtsurteil bestätigt hatte. Um diese Entwicklung aber trotzdem zu verhindern, hatten die Gremiumsmitglieder zuvor einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan für den Bereich aufzustellen, der hier Beherbergungsbetriebe ausschließt, und das Ganze mit einer Veränderungssperre abzusichern.

Keine Chance, eine neue Ferienwohnung zu verhindern, sah Eichstetter dagegen in einem Gebäudekomplex in der Thanellerstraße in Weißensee. Denn hier wurden bereits einzelne Ferienwohnungen genehmigt. „Stand jetzt können wir das rein rechtlich nicht ablehnen“, sagte der Bürgermeister.

Ganz davon abgesehen sieht die Stadtverwaltung hier jedoch Handlungsbedarf. Denn Fotos zeigen, dass viele Wohnungen in dem Komplex nur selten genutzt würden. „Von einem entsprechend hohen Anteil an Zweitwohnungen ist auszugehen“, heißt dazu in den Sitzungsunterlagen. Und immer mehr der Wohnungen würden in Ferienwohnungen umgewandelt werden. Das müsse begrenzt werden, so die Verwaltung.



Obwohl das Landratsamt Ostallgäu bereits angekündigt hatte, eine Genehmigung zu ersetzen, sollte der Bauausschuss den Antrag ablehnen, sprach sich der Großteil des Gremiums gegen die Ferienwohnung aus.



Schwierige Situation

Ähnlich gingen die Ausschussmitglieder beim Antrag für eine Ferienwohnung in der Bergstraße in Hopfen vor. Durch diese Änderung werde das Haus nur noch zu ca. einem Drittel dauerhaft vermietet. „Städtebaulich und hinsichtlich der Ziele des Beherbergungskonzepts ist diese Änderung nicht zu begrüßen, ohne Bauleitplanung aber auch nicht zu verhindern“, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen. Und Letztere sei in diesem Gebiet schwierig, da es bereits stark touristisch geprägt sei.

Außerdem müsse der Antragsteller durch die Umnutzung auch keine neuen Stellplätze nachweisen, erwiderte Angeringer auf Christoph Weisenbachs (CSU) Nachfrage – auch wenn die Parkplatzfrage räumlich nicht vernünftig geregelt sei. „Die Stellplätze, die wir bis heute brauchen, sind nicht da“, lautete jedoch Weisenbachs Fazit. Und das sei seiner Meinung nach sehr wohl ein Grund, den Antrag abzulehnen – was das Gremium dann auch einstimmig tat.

Mit zwei Gegenstimmen lehnte es auch die Nutzungsänderung eines Fremden- und Bügelzimmers in eine Ferienwohnung in der Uferstraße in Hopfen ab. Das Problem in diesem Fall sei, dass es sich hier um eine Splitterbebauung im Außenbereich handle, die nicht privilegiert sei, erklärte Verwaltungschef Eichstetter. „Das Landratsamt sieht das mehr als kritisch.“