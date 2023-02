Hopfener Feuerwehr muss zu deutlich mehr Einsätzen ausrücken

Für ihre langjährige Treue zum Verein wurden Simon Hartung (v.l., 30 Jahre), Magnus Dopfer und Martin Dopfer (beide 20 Jahre), Karl Geiger (60), Andreas Amberg (20) und Georg Fischer (60) geehrt. Darüber freuten sich auch Kommandant Harald Keller mit seinem Stellvertreter Stefan Lieb (v.r.) sowie Vorstand Richard Merkl (2. v. l.). © ed

Zu mehr als doppelt so vielen Einsätzen wie 2021 musste die Hopfener Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. Das berichtet Kommandant Harald Keller.

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hopfen, zu der Vorstand Richard Merkl im Hotel „Geiger“ neben Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler sowie Kreisbrandmeister Dirk Schranz begrüßen konnte.



In seinem kurzen Bericht lobte er den guten Zusammenhalt der Truppe und freute sich, dass momentan die Florianstube mit viel Eigenarbeit neu hergerichtet wird. „Bis jetzt haben wir schon über 180 Stunden in dieses Projekt hineingesteckt und ich glob des werd‘ a Supersach“ war er voll des Lobes über die Aktivitäten. Ein kleiner Wermutstropfen war für ihn, dass aufgrund leerer Kassen der erhoffte Neubau der Halle nicht zustande kommt. Besonders lobte Merkl die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung, ohne die manches nicht bewerkstelligt werden könne.



Schriftführer Christian Senn betonte in seinem Bericht, dass die Floriansfeier Anfang Mai 2022 nach monatelanger Durststrecke für die Kameradschaft wieder sehr wichtig war. Dies galt auch für einen Vereinsausflug ins Württembergische. Der Kassenbericht von Daniel Keck fand ebenso wie die gesamte Vorstandschaft die Entlastung der Versammlung.



Von einem sehr arbeitsreichen 2022 berichtete Kommandant Harald Keller: Zu insgesamt 54 Einsätzen musste die Wehr im vergangenen Jahr ausrücken. Dies bedeutete gegenüber 2021 mit 22 Einsätzen eine Zunahme von weit über 100 Prozent. Davon waren unter anderem drei Brandeinsätze, zehn Mal musste wegen des Alarms durch Brandmeldeanlagen ausrücken und die Unterstützung von Rettungsdiensten war dreimal notwendig.



Viele Einsatzstunden

Den Löwenanteil aber betrafen technische Hilfeleistungen (36): von Wohnungsöffnungen über die Beseitigung einer Ölspur bis hin zu Bekämpfung der Unwetter-Folgen am 23. Mai war die Palette der Anforderungen für die Wehr breit gefächert. Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte 571,5 Einsatzstunden. Hinzu kommen 984 Ausbildungsstunden, die für einen reibungslosen Ablauf in der Praxis unumgänglich sind. Keller dankte seiner gesamten Mannschaft für die stete Unterstützung und ehrenamtliche Einsatzbereitschaft „zum Wohle unserer Bürger und das an 365 Tagen im Jahr“.



Dies unterstrich auch Bürgermeister Eichstetter, der die hohe Zahl an geleisteten Einsatzstunden als nicht gerade selbstverständlich hervorhob. „Der extrem professionelle Auftritt der Wehr bei sämtlichen Anforderungen ist beispielhaft und das ganze dazu noch ehrenamtlich“, dankte er im Namen der Stadt.



Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler lobte die Wehr für ihren unermüdlichen Einsatz, der insbesondere in den vergangenen beiden Jahren nicht ganz einfach gewesen sei. „Ihr habt gezeigt, dass ihr bei eurer Arbeit voll dahinter steht und habt mit großem Engagement allen Widrigkeiten zum Trotz eure Aufgaben bewältigt und gezeigt, dass ihr für alle Herausforderungen gut gerüstet seid.“