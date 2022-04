18-Jähriger prallt mit Auto gegen Wand des Reinertshofer Tunnels

Bis der Unfall aufgenommen wurde und die Fahrbahn gereinigt war, blieb die A7 auf Höhe des Reinertshofer Tunnels in Fahrtrichtung Kempten über fünf Stunden lang gesperrt. © Symbolfoto: David Young/dpa/Symbolbild

Hopferau – Weil er bei starkem Schneefall zu schnell gefahren ist, hat am Samstag ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen die Wand des Reinertshofer Tunnel geprallt

Der junge Mann war in Fahrtrichtung Kempten unterwegs, als der die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto schleuderte nach Angaben der Polizei zunächst gegen die rechte Seite der Tunnelwand. Von dort prallte es auf eine Länge von ca. 200 Meter abwechselnd gegen die linke sowie rechte Betonwand, bevor es in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein nachfolgender Lkw übersah die herumliegenden Fahrzeugteile zu spät, überfuhr diese und zog sich einen Schaden am Unterboden zu.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest, weshalb sie eine Blutentnahme anordneten. Anschließend wurde der 18-Jährige schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war während der polizeilichen Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn mehr als fünf Stunden komplett gesperrt.

Zur Absicherung und Verkehrslenkung befand sich die Freiwillige Feuerwehr Füssen, Nesselwang und Oy-Mittelberg mit 67 Mann vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro.