Zu viel Verkehr: Außerferner gehen auf die Barrikaden

Handfester Protest: Mit Straßensperren will die IG Reisende daran hindern, die Nebenstraßen im Bezirk zu befahren. © privat

Weil am Wochenende mit einem massiven Reiseverkehr auf der Fernpassstraße und den Nebenstraßen zu rechnen ist, ruft eine IG für Samstag zu einer Protestaktion auf.

Reutte/Füssen - Weil an diesem Wochenende im Außerfern erneut mit einem massiven Reiseverkehr auf der B179-Fernpassstraße und den Nebenstraßen in Richtung Süden zu rechnen ist, ruft die IG Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol für den heutigen Samstag, 1. April, zu einer Protestaktion auf. Unter anderem will die Interessengemeinschaft im Bereich Ulrichsbrücke/Musau von 12.30 bis 17 Uhr eine Straßenbarrikade errichten.

In der IG engagieren sich laut einer Pressemitteilung 28 Personen aus Bayern, Tirol und Südtirol zu den Themen Fernpassbahntunnel, Lückenschluss, Bahntunnel Füssen-Reutte, Ziel-Quellverkehr sowie Dosierungsmaßnahmen auf der Fernpassroute sowie den ÖPNV.

Hinzu kommt die Arbeitsgruppe Proteste. Diese organisiert Straßensperren gegen den Stau-Ausweichverkehr auf die Landes- und Gemeindestraßen vornehmlich im Außerfern.

Ziel ist es nach Angaben der IG, mittels Vernetzung von Verkehrspolitikern aus Bayern, Tirol und Südtirol die Verkehrsproblematik entlang der B179-Fernpassstraße auf EU-Ebene zu heben und an an der Verkehrswende zu arbeiten.



Insbesondere der Ausbau einer Bahnverbindung von Füssen bis Silz wird von den Mitgliedern der IG als wichtigster Lösungsvorschlag für die Verkehrswende betrachtet.



Gegen Scheiteltunnel

Ein weiterer Ausbau der Fernpassstraße, etwa durch den Scheiteltunnel, wird von der IG dagegen eindeutig abgelehnt. Die vor kurzem veröffentlichte Mobilitätsumfrage der Regionalentwicklung (REA) Außerfern unterstütze demnach die Position der IG. So sprächen sich 43,4 Prozent gegen den Bau des Scheiteltunnels aus. Lediglich 31,2 Prozent der Befragten seien dafür.



Um die Einheimischen durch die heutige Protestaktion nicht noch zusätzlich zu belasten, sollen diese im Gegensatz zum Reiseverkehr die Pinswanger Landesstraße befahren dürfen, heißt es weiter.