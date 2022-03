IHK warnt vor noch höheren Energie- und Rohstoffpreisen durch Ukraine-Krieg

Teilen

Die regionale Wirtschaft ist wie das gesamte Land bislang auf russische Erdgas- und Erdölimporte angewiesen, darauf macht jetzt die IHK Schwaben aufmerksam. © Bildagentur PantherMedia / ssuaphoto

Allgäu - Der Ukraine-Krieg wird schwerwiegende Auswirkungen auf die bayerisch-schwäbische Wirtschaft haben. Davor warnt jetzt die IHK Schwaben.

„Das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts auf die bayerisch-schwäbische Wirtschaft lassen sich noch nicht absehen“, sagt Dr. Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben, über die Entwicklungen in der Ukraine. „Sicher ist allerdings, dass die Auswirkungen schwerwiegend sein werden“.

Neben dem Außenhandel, den die heimischen Unternehmen mit Russland und der Ukraine treiben, bereitet der IHK Schwaben besonders die Bedeutung Russlands für die Versorgung mit Energie und Rohstoffen große Sorgen. Viele regionale Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen machen derzeit Geschäfte in oder mit Russland (ca. 300) bzw. der Ukraine (ca.150).



Regionale Wirtschaft ist auf russische Erdgas- und Erdölimporte angewiesen

Während die Bedeutung der Ukraine für den Ex- und Import eher gering ist, spielt die russische Volkswirtschaft eine deutlich wichtigere Rolle für die heimischen Unternehmen. „Die regionale Wirtschaft ist wie das gesamte Land bislang auf russische Erdgas- und Erdölimporte angewiesen“, erklärt Kopton. „Das gilt besonders für die energieintensive Industrie, der in Bayerisch-Schwaben eine unverändert wichtige Rolle zukommt.“ So stammen 36 Prozent der Erdöl- und Erdgasimporte Bayerns aus Russland.



„Die hohen Energie- und Rohstoffpreise waren schon vor der aktuellen Eskalation des Konflikts das größte wirtschaftliche Risiko der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft. Dieses Risiko droht sich nun zu verschärften“, so der Präsident der IHK Schwaben mit Blick auf die Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage im vergangenen Januar, bei der 68 Prozent der befragten Unternehmen die Energie- und Rohstoffpreise als größtes Risiko beschrieben haben.