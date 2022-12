Illegaler Schwertransport mit dem Ziel Türkei

Eine Ostallgäuer Firma wurde dabei erwischt, wie sie in einer Nacht- und Nebelaktion zwei illegale Schwertransporte startete. © Symbolfoto: Julia Boecken

Eine Ostallgäuer Firma, die bei zwei Schwertransporten in Richtung Türkei keinerlei Auflagen erfüllt hatte, muss ein Bußgeld in Höhe von knapp 24.000 Euro zahlen.

Ostallgäu/Kempten - Bereits im Juli wurden der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Kempten zwei illegal durchgeführte Schwertransporte mitgeteilt. In einer Nacht- und Nebelaktion verließen die beiden Schwertransporte, die jeweils mit einer überbreiten und schweren Maschine beladen waren, das Firmengelände einer Ostallgäuer Firma. Fahrziel war die Türkei.

Aufwendiges Ermittlungsverfahren

Das große Problem der beiden Transporte war laut Polizei, dass sich die Transportfirma an keinerlei für den Transport erteilten Auflagen gehalten hatte. Eine beim Transport eingesetzte Fahrzeugkombination hätte in der Zusammenstellung überhaupt nicht fahren dürfen, der Fahrer der anderen Fahrzeugkombination ignorierte sämtliche ihn betreffende Auflagen wie beispielsweise eine polizeiliche Begleitung von der Firma bis zur angrenzenden Autobahn. In einem aufwendigen Ermittlungsverfahren konnte die Verkehrspolizei Kempten alle für den Transport verantwortliche Personen ermitteln.

Für die illegal durchgeführten Transporte muss die Firma nun ein Bußgeld in Höhe von knapp 24.000 Euro bezahlen. Dieser Betrag wurde in einem sogenannten Gewinnabschöpfungsverfahren ermittelt und entspricht dem Fuhrlohn, den die Transportfirma durch die Fahrt erwirtschaftet hätte.

Gewinnabschöpfungsverfahren können in Bereichen eingesetzt werden, in denen durch eine illegale Handlungsweise einer Person oder einer Firma ein finanzieller Vorteil entsteht – frei nach dem Motto: Eine strafbare Handlung darf sich nicht lohnen.