„Es musste in einem Unglück enden“

Von: Riccarda Gschwend

Mit seinem dritten Thriller „Königsherz“, beschäftigt sich der Autor Markus Richter mit dem tragischen Ende Ludwig II. Im Interview spricht er über sein neues Buch.

Füssen - Der Tod von König Ludwig II. und die Umstände, wie es dazu kam, sind auch nach mehr als 130 Jahren rätselhaft. Mit seinem dritten Thriller „Königsherz“, beschäftigt sich der Füssener Autor Markus Richter mit dem tragischen Ende des Königs. Dabei verarbeitet er bislang unentdeckte Aufzeichnungen vom ehemaligen Füssener Apotheker und Hoflieferanten Christian Singer, die jahrzehntelang unentdeckt in einer Kiste im Dachboden der Apotheke schlummerten.

Das Schloss Neuschwanstein und König Ludwig II sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres Lebens. Wie kam es dazu?

Richter: „Eigentlich bin ich erst im Alter von 18 Jahren dazu gekommen, als ich einen Ferienjob auf Schloss Neuschwanstein angenommen habe. Davor habe ich zwar mit freiem Blick auf das Schloss gewohnt, bin aber nie dort gewesen. Erst durch den Job als Schlossführer hat sich das geändert. Als dann eine feste Stelle als Schlossführer frei wurde, habe ich mich beworben und bin sogar in eine Wohnung auf dem Schloss gezogen. Später war ich als Kastellan für die Liegenschaftsverwaltung zuständig.“

Das war bestimmt eine interessante Erfahrung…

Richter: „Das war total spannend. Ich bin immer tiefer eingetaucht und war fasziniert von der Persönlichkeit Ludwigs II. Es ist eine Leidenschaft daraus geworden. Das Wohnen auf dem Schloss war aber auch eine ambivalente Erfahrung. Spannend, aber auch belastend. Wenn nachts der Alarm losging, musste ich mit meiner Taschenlampe losgehen und schauen, was los ist. Allein, im Dunkeln in so einem Schloss... Und es gab natürlich auch immer wieder Leute, die sich unbedingt im Schloss einsperren lassen wollten. Einmal musste ich sogar mit ansehen, wie sich jemand von der Brücke in den Tod stürzte.“

Das Düstere, Morbide ist Ihnen also im Schloss begegnet. Es steckt auch in Ihrem neuen Thriller – schließlich geht es in „Königsherz“ um den Tod von Ludwig II.

Richter: „Ja, und ich muss sagen, auch die Entstehungsgeschichte des Buches ist ein bisschen düster. Es sind merkwürdige Dinge passiert. Zum Beispiel hatte der Stadtapotheker Manfred Wagner, der die Aufzeichnungen von Singer gefunden hatte, bei einem Fototermin eine Art Ludwig-Schrein aufgebaut. Darauf lagen Dokumente, die Totenmaske des Königs und eine Hellebarde, die im Familienbesitz war. Am Tag nach dem Fototermin war Manfred Wagner tot. Einige Zeit später hatte ich auf meinem Anrufbeantworter Nachrichten von einem Mann, der behauptete, hellsichtig zu sein und der unbedingt mit mir sprechen wollte. Er sagte, er habe auf dem Schloss gesehen, wie der König ums Leben kam und er müsse mir das mitteilen. Am Tag bevor wir uns treffen wollten, rief seine Haushälterin an und sagte, dass er verstorben sei. Trotz alldem habe ich die Entscheidung getroffen, dass das Buch geschrieben werden muss.“

Die Steilvorlage für das Buch lieferten die bisher unentdeckten Dokumente, die Manfred Wagner auf seinem Dachboden gefunden hatte. Darin beschreibt der Zeitzeuge Christian Singer die Geschehnisse rund um den Tod des Königs. Für Sie als Autor war der Fund sicher ein Glücksfall?

Richter: „Der Fund war der erste Glücksfall, und der zweite war, dass meine Frau Vanessa den Bericht von Singer transkribieren konnte. Manfred Wagner hatte die Dokumente zuerst jemand anders gegeben, ich hatte davon gehört und bin auf ihn zugegangen. Da die andere Person den Text nicht entschlüsseln konnte, haben wir ihn bekommen. Es handelt sich um 21 Seiten, zwei fehlen.“

Es fehlt ausgerechnet die Schlüsselstelle, die den Showdown am Starnberger See beschreibt. Wie der König tatsächlich ums Leben kam, ist ein Rätsel. Oder wissen Sie mehr?

Richter: „Es gibt viele Augenzeugenberichte und offizielle Berichte, zum Beispiel von Gendarmen oder dem Bezirksamtmann aus Füssen. Ich habe Einsicht in Dokumente der Feuerwehr Schwangau und eines Schlossdieners erhalten, habe in Archiven recherchiert und habe alles zusammengesammelt, was zum Tod Ludwigs II publiziert wurde. Ich glaube, diese Mühe haben sich noch nicht viele gemacht. Es ist wie ein Puzzle, das man zusammensetzt. Letztlich kann ich so viel sagen: Die Absetzung und der Tod des Königs ist die größte Verschwörung und der größte Skandal, den es in Bayern je gegeben hat.“

Sie möchten also nicht zu viel verraten und die Spannung aufrechterhalten. Inwieweit spiegeln Ihre Romane die historische Wirklichkeit wider? Wieviel ist Fiktion?

Richter: „Ich würde sagen, es ist eine gute Mischung. Ich arbeite mit einem Historiker zusammen und recherchiere sehr viel. Die Recherche nimmt viel Zeit in Anspruch und so hat es auch drei Jahre gedauert, bis „Königsherz“ fertig war – wobei ich in dieser Zeit auch in meinem Hauptberuf im Landratsamt viel zu tun hatte. Der Spagat ist dann, etwas Unterhaltsames draus zu machen. Übrigens bekommen meine Bücher ein doppeltes Lektorat: ein Historiker und ein Belletristiker lektorieren das Buch.“

Da der dritte Neuschwanstein-Thriller sich ja mit dem Ende Ludwigs II beschäftigt, wird es wohl keinen vierten Teil geben?

Richter: „Die Neuschwanstein-Thriller sind hiermit beendet. Ich arbeite an neuen Projekten, auch rund ums Schloss. Aber eine Fortsetzung wird es nicht geben. „Königsherz“ endet mit dem Tod von Ludwig, zumindest beinahe. Es spielt übrigens meiner Meinung nach gar keine so große Rolle, ob ihn jemand umgebracht hat oder nicht. Klar ist, dass das Ganze in einem Unglück enden musste. Was ich für abwegig halte, ist die Ansicht, dass Ludwig ein Mörder ist. Es herrscht die Meinung, dass Dr. Gudden, der ja mit ihm zusammen im Starnberger See ums Leben kam, durch Ludwigs Hand gestorben ist. Das ist Quatsch.“