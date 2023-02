Das Ostallgäu will BVD-frei werden

Im Kampf gegen die Rinderseuche geht das Landratsamt jetzt härter gegen Verstöße vor. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen die Seuche „Bovine Virusdiarrhoe“ verschärft der Landkreis Ostallgäu die Gangart. So müssen Landwirte künftig bei Verstößen mit Bußgeldern rechnen.

Landkreis - Landwirte, die ihre Kälber nicht bis spätestens 20 Tage nach der Geburt auf die Seuche „Bovine Virusdiarrhoe“ testen lassen, begehen ab sofort eine Ordnungswidrigkeit. Das teilte das Landratsamt vergangene Woche mit. Hintergrund ist, dass die Kreisverwaltung bei der EU-Kommission bis Ende März für den Landkreis die Anerkennung auf den Status „frei von der Bovinen Virusdiarrhoe“ (BVD) stellen will.

Um seuchenfrei zu werden, ist die Einstallung nicht BVD-freier Rinder aus dem Ausland, die Impfung von Rindern gegen das BVD-Virus sowie die Einstallung geimpfter Rinder in Rinderbestände seit Mai 2021 im Ostallgäu durch eine Allgemeinverfügung verboten.

Zudem müssen die Untersuchungen neugeborener Kälber auf BVD bis spätestens 20 Tage nach der Geburt konsequent vorgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Versäumnisse bei diesen Untersuchungen werden demnach ab sofort als Ordnungswidrigkeit geahndet.



Tödlicher Verlauf

Eine BVD-Infektion kann bei Rindern zu schweren Erkrankungen mit einer hohen Sterblichkeitsrate führen und ist somit von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Bei tragenden Rindern wird das Virus auf das ungeborene Kalb übertragen. In Abhängigkeit vom Trächtigkeitsstadium kann es zu Aborten oder zur Geburt von sogenannten persistent infizierten (PI) Tieren kommen.

PI-Tiere scheiden das Virus nach der Geburt lebenslang in großen Mengen aus und tragen so oft unerkannt zur Weiterverbreitung des Seuchengeschehens bei.



Aufgrund von Seuchenausbrüchen im Jahr 2021 in mehreren Rinderbeständen im Kreis Ostallgäu konnte bislang noch kein Antrag auf BVD-Freiheit in Brüssel gestellt werden. Stattdessen gilt ein Tilgungsprogramm, das als Voraussetzung für die Antragsstellung bei der Kommission strikt anzuwenden ist.

Die EU-Kommission hat Bayern mit Ausnahme weniger Landkreise als „frei von der Bovinen Virusdiarrhoe“ anerkannt. In Schwaben sind die Landkreise Augsburg und Ostallgäu bislang noch ohne diesen Status, der im Hinblick auf die Vermarktung von Rindern sowie beim bevorstehenden Alpenweideviehverkehrs von großer Bedeutung ist.



Die „Bovine Virusdiarrhoe“ wird in Deutschland seit 2011 nach der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem BVD-Virus bekämpft. In einigen Staaten der EU, so auch in Deutschland, gibt es innerstaatliche Bekämpfungsprogramme gegen diese Tierseuche.