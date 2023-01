Markus Berktold und die Caritas: »Erhebliche Bedenken«

Von: Matthias Matz

Das ehemalige Caritasheim in Seeg. Rund um die Einrichtung soll der festgenommene Bürgermeister Markus Berktold ein komplexes Firmengeflecht aufgebaut haben. © Gerber

Mit der Festnahme des Seeger Bürgermeisters Markus Berktold rücken auch dessen Verflechtungen mit dem ehemaligen Seeger Caritasheim in den Fokus. Die Hintergründe.

Seeg – Beim Ende der 1940er Jahre gebauten ehemaligen Seeger Caritasheim laufen seit einigen Jahren alle Fäden bei dem in der vergangenen Woche festgenommenen Markus Berktold zusammen. Unter seiner Leitung wurde die traditionsreiche Einrichtung in den vergangenen drei Jahren gehörig umgekrempelt – und zwar derart, dass der Diözesan-Caritasverband Augsburg im vergangenen Jahr ein Ausschlussverfahren gegen die Seeger Einrichtung einleitete. Dieses läuft immer noch.

Ende der 1940er Jahre bauten die Seeger unter der Leitung des damaligen Pfarrers das Caritasheim. Als Trägerverein wurde die Caritas-Stiftung Seeg ins Leben gerufen. Bei dieser handelte sich nach Angaben des Diözesan-Caritasverband um einen rechtlich komplett eigenständigen Verein, der eigene Organe unterhält und die wirtschaftlichen Verhältnisse ebenfalls eigenständig prüft. 2019 schließlich ließ sich Berktold laut Caritas-Landesverband zum ehrenamtlichen Vorsitzenden dieses Vereins wählen. Ein zunächst einmal nicht ungewöhnlicher Vorgang.



Vier Gesellschaften

Mit der dafür erforderlichen Rückendeckung der Vereinsmitglieder machte sich Berktold anschließend offenbar daran, die Caritas-Zentrum Seeg gGmbH grundlegend umzubauen. Zunächst übernahm er laut der Website northdata am 9. Januar 2020 die Geschäftsführung der GGmbH von der damaligen Geschäftsführerin.

Kurz darauf soll er aus der Caitas-Zentrum Seeg GGmbH die Ulrichspflege Seeg GmbH, die Ulrichsdienstleistungen Seeg GmbH, die Ulrichsverwaltung UG sowie die Ulrichswohnbau GmbH gemacht haben. Geschäftsführer von allen vier Gesellschaften wurde Berktold. Die Eintragung der neuen Gesellschaften erfolgte am 24. Juli 2020. Weil der eigenständige Trägerverein dies abgesegnet hatte, waren dem Landesverband die Hände gebunden.



Vor allem für die Mitarbeiter, aber auch die Einrichtung sollte das weitreichende Folgen haben. Während auf der einen Seite aus dem stationären Pflegeheim zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften wurden, wurden die in die neuen Gesellschaften überführten Mitarbeiter fortan nicht mehr nach Caritas-Tarif bezahlt, teilte der Landesverband auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das hatte zur Folge, dass sich die Caritas immer weiter zurückzog. „Der Diözesan-Caritasverband hat bereits vor Jahren die früher gewährte Unterstützung in Form von Fachberatung eingestellt, da in der Einrichtung kein kirchliches Personal mehr tätig ist.“



Compliance-Bedenken

Da wegen der Verflechtungen der vier Gesellschaften darüber hinaus Compliance-Bedenken aufkamen, leitete der Diözesan-Verband nach eigenen Angaben im Herbst schließlich ein Ausschlussverfahren gegen die Einrichtung in Seeg ein. „Die Verflechtungen dieser Gesellschaften sind ganz schwer nachvollziehbar“, sagte ein Sprecher. Aktuell läuft das Verfahren noch.



Nach Angaben des Diözesan-Verbandes soll Berktold noch am Montag vor seiner Verhaftung ein Gespräch mit Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Dr. Andreas Magg geführt haben. Dabei soll es um die Frage gegangen sein, ob und wie das ehemalige Caritaszentrum wieder in eine kirchliche Einrichtung zurückgeführt werden könne. „In diesem Gespräch habe ich auch die erheblichen Bedenken des Caritasverbandes in Hinblick auf mögliche Compliance-Verletzungen angesprochen, die sich durch das ungewöhnliche Gesellschaftsgeflecht in Seeg ergeben haben können. Der Diözesan-Caritas Verband sieht dieses Geflecht äußerst kritisch“, wird Domkapitular Magg zitiert.