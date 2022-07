Im Westen nichts Neues: Streit um neue Wohnhäuser in Füssen geht weiter

Auf der nördlichen, bislang unbebauten Seite des Dreitannenbichls (links) sollen nach dem Willen der Stadtverwaltung Wohnhäuser für Einheimische gebaut werden. Doch in dem Stadtteil regt sich bereits Widerstand.

Anwohner lehnen die Bebauung des Dreitannenbichls weiter ab – Stadt beharrt auf Wohnraum

Füssen – Der von der Stadtverwaltung angestrebte Bau von Wohnhäusern auf dem nördlichen Dreitannenbichl erhitzt weiter die Gemüter im Füssener Westen.

Auch nach einem Ortstermin mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und den Anwohnern am Montagabend bleiben die Fronten verhärtet: So kündigte Evelyn Vesenmayer, Ehrenvorsitzende des Vereins „Füssen-West“, gegenüber dem Kreisboten an, notfalls mit einem Bürgerentscheid das Vorhaben verhindern zu wollen.



Der Dreitannenbichl soll eine Grünfläche bleiben. Von dieser Position rückt der Verein „Füssen West“ auch nach einem Gespräch mit Bürgermeister Eichstetter nicht ab, wie Ehrenvorsitzende Vesenmayer erklärte. Die Stadtverwaltung möchte den nördlichen Teil des Dreitannenbichls an Investoren verkaufen, um dort Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Im Gespräch ist aktuell – beschlossen ist noch gar nicht – , das Areal in drei Grundstücke aufzuteilen, auf denen jeweils bis zu vier Reihenhäuser und/oder Doppelhaushälfte gebaut werden könnten. Auf dem dritten Grundstück ist zudem der Bau eines siebengeschossigen Hochhauses vorstellbar. Zweit- und Ferienwohnungen sollen ausgeschlossen werden (der Kreisbote berichtete).

Bürgermeister Eichstetter begründete dies mit der dringenden Notwendigkeit, Wohnraum schaffen zu müssen. Allein für die beiden geplanten Neubaugebiete im Weidach und Weißensee-Pitzfeld lägen bereits 190 (Weidach) bzw. 90 Anfragen (Weißensee) vor. Die Bewerber seien ausnahmslos Einheimische. Hinzu komme, dass mittlerweile 16.288 Menschen in der Stadt registriert seien. „Umso wichtiger ist es auch, Grundstücke im Innenstadtgebiet zu entwickeln und Wohnraum für Einheimische zu schaffen!“

Die CSU-Fraktion wird sich damit nicht zufrieden geben und packt dieses Problem pragmatisch und lösungsorientiert an.

Unterstützung erhält Eichstetter aus seiner Fraktion. „Sollten wir die wenigen Möglichkeiten, den Mangel an Wohnraum aktiv zu bekämpfen, nicht nutzen, wären wir wieder bei dem Thema: Problem erkannt, vollmundige Beschlüsse gefasst und weiter nichts gemacht“, so CSU-Stadtrat Simon Hartung gegenüber unserer Zeitung. „Die CSU-Fraktion wird sich damit nicht zufrieden geben und packt dieses Problem pragmatisch und lösungsorientiert an.“ Ihm sei bewusst, dass die Politik es dabei nicht allen recht machen könne. Gleichwohl sei die Schaffung von halbwegs bezahlbarem Wohnraum für junge Familien und Angestellte eine Gemeinschaftsaufgabe. Dabei baue die CSU auch auf die Unterstützung der Anwohner und anderen Parteien im Stadtrat.



Evelyn Vesenmayer und ihre Mitstreiter beeindruckt das alles bislang wenig. Für sie steht die Bebauung des Bichls nicht zur Diskussion. Schließlich sei es die einzige verbliebene Grünfläche im Westen. „Die Kinder gehen da zum Rodeln. Sie lernen Skifahren.“ Für die 86-Jährige ist deshalb klar: „So lange ich lebe, kämpfe ich um den Bichl. Mir geht es um meine Mitglieder, die Leute, die benachteiligt werden.“



Bis zum Bürgerentscheid

Dafür ist der Verein auch bereit mit harten Bandagen zu kämpfen. „Wir werden das durchziehen. Notfalls mit einem Bürgerentscheid“, kündigte sie an. Denn der Verein wurde vor fast 50 Jahren überhaupt nur wegen einer drohenden Bebauung des Bichls gegründet. Der Erhalt dieser Grünfläche ist fest in der Satzung des Vereins verankert. „Vor 50 Jahren wollte Bürgermeister Dr. Enzinger ein 130 Meter langes und sieben Stockwerke hohes Pensionssanatorium auf dem Dreitannenbichl bauen“, erinnert sich Vesenmayer.

Um das zu verhindern, wurde der Verein überhaupt erst aus der Taufe gehoben. Das Ergebnis: Die Erhebung blieb frei und Enzingers Nachfolger Otto Wanner versicherte, dass der Hügel nicht bebaut werde. „50 Jahre lang hat sich kein Bürgermeister an den Bichl herangetraut“,so die 86-Jährige kämpferisch. Zumindest bis jetzt.



50 Jahre hat sich kein Bürgermeister an den Bichl heran getraut.

Bei seinem Widerstand kann der Bürgerverein auf die SPD zählen. Diese sieht das Vorhaben ebenfalls kritisch, wie am gleichen Abend beim Stammtisch der Genossen im „Haus der Gebirgsjäger“ deutlich wurde. Die beiden Stadträte Ilona Deckwerth und Erich Nieberle lehnen einen Verkauf von Grundstücken ab, um kurzfristig Finanzlöcher zu stopfen, ohne dass dadurch eine nachhaltige Stadtentwicklung erkennbar werde. Geld über Grundstücksverkäufe einzunehmen und Wohnraum zu schaffen, seien zwar begrüßenswerte Unterfangen. Am Dreitannenbichls Baufelder auszuweisen, widerspreche aber der bisherigen städtebaulichen Struktur dieses Gebiets.



Damit kam die Sprache auch auf den Bereich Füssen Nord/Achmühle. Mit der Entwicklung eines neuen Stadtteils könnten viele der dringend benötigten bezahlbaren Wohnungen geschaffen, Gewerbeflächen bereitgestellt und vor allem durch den Verkauf von höherwertigerem Wohnbauland auch die Einnahmen der Stadt erhöht werden, waren sich alle Anwesenden im „Haus der Gebirgsjäger“ einig.



Bürgermeister Eichstetter hat allerdings bereits in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Füssen-Nord Jahre dauern werde.



Am Dienstag, 26. Juli, wird sich der Stadtrat erneut mit dem Thema beschäftigen. Zuvor soll ein Ortstermin mit den Anwohnern stattfinden.