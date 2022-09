Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern nehmen in Füssen zu – Räte diskutieren über Lösungen

Von: Katharina Knoll

Teilen

Der Weg am Lech ist eigentlich ein Gehweg, Fahrradfahrer dürfen ihn aber nutzen. Laut Straßenverkehrsordnung ist hier allerdings nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Außerdem müssen Radler auf Fußgänger Rücksicht nehmen. Doch die Realität schaut oft anders aus. Vor allem im Sommer ist hier viel los. © Archiv/Knoll

Füssen – Fußgänger, die angepöbelt werden, wenn sie den Promenaden- oder Lechuferweg entlang spazieren, oder ihren Hund dort Gassi führen: Zu solchen Szenen zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern kommt es laut Stadtrat Dr. Christoph Böhm (CSU) immer wieder, vor allem im Sommer. Deshalb hat er am Dienstag im Verkehrsausschuss angeregt, den südlichen Teil des Promenadenwegs und den Lechuferweg zwischen der Lechbrücke und dem Bootshafen für Fahrradfahrer zu sperren.

Fahrräder mit Elektromotor sind stark im Kommen. Während der Corona-Pandemie, als das gesellschaftliche Leben still stand, hat der Trend zum unterstützten Fahrradfahren noch einmal zugenommen. Mittlerweile sind kaum noch Fahrräder ohne elektrischen Antrieb auf den Straßen zu sehen. Das hat zur Folge, dass Fahrradfahrer im Schnitt deutlich schneller unterwegs sind als früher. Und das führt immer wieder zu Konflikten mit Fußgängern.

„Das Fahrrad-Rowdytum hat zugenommen“, unterstrich CSU-Stadtrat Christoph Böhm (CSU) am Dienstag im Verkehrsausschuss. Bürger hätten ihm von Situationen erzählt, in denen sie von Fahrradfahrer blöd angemacht wurden, wenn sie auf gemeinsamen Geh- und Radwegen unterwegs waren. Deshalb regte er nun an, den südlichen Teil des Promenadenwegs und den Lechuferweg zwischen der Lechbrücke und dem Bootshafen zu sperren, solange es keinen separaten Fahrradweg dort gibt.



„Miteinanderweg-Schild“ für mehr Rücksichtnahme

Auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sind die Probleme dort bekannt. Deshalb hat er bereits beim Bauhof angefragt, ob die Handwerker ein „Miteinanderweg-Schild“ bauen können. So möchte er verdeutlichen, dass den Lechuferweg sowohl Fahrradfahrer als auch Fußgänger nutzen und deshalb gegenseitige Rücksichtnahme angesagt ist.



Für Jürgen Doser (FWF) ist das aber keine Lösung des Problems. „Mir fehlt da eine Strategie. Da wird blind was gemacht“, kritisierte er. „Wir brauchen gewisse Zonen für Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer. Alles andere funktioniert nicht.“ Eine solche Zone könnte seiner Ansicht nach die Weidachstraße werden. „Die Weidachstraße wird von Radlern zunehmend genutzt“, hat er beobachtet. „Aber wir stellen Pseudosperren auf, die das erschweren“, monierte der Freie Wähler-Stadtrat. „Diese Route muss ich für Fahrradfahrer attraktiv machen, dann nutzt man sie auch.“

Würde die Stadtverwaltung die Fahrbahnverengungen wegmachen, wäre das ein Signal für die Fahrradfahrer die Straße zu nutzen. Um das zu verdeutlichen, könnte der Bauhof zudem einen Fahrradstreifen anbringen. Er ist sich sicher, dass dann der Großteil der Radler die Weidachstraße und nicht den Lechuferweg nutzen werden. Und um Autofahrer vom zu schnellen Fahren abzuhalten, könnte die Stadt dort ein Geschwindigkeitsmessgerät aufstellen. „Das hat eine Wirkung“, ist sich Doser sicher. „Da wäre mal ein System reingebracht“, unterstrich er.



Bürgermeister Eichstetter versprach, sich die Sache einmal genau anzuschauen.