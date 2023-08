Füssener Stadtfest „komplett in den Sand gesetzt“

Von: Matthias Matz

Teilen

Harte Kritik: Dass die Künstler beim Stadtfest durch die Stadt zogen, kam wie einiges andere nicht überall gut an. © Friedrich

Kaum waren die letzten Klänge des Stadtfests verflogen, wurde in den sozialen Netzwerken zum Teil heftige Kritik an der zweitägigen Veranstaltung in der Innenstadt laut.



Füssen – „Das diesjährige Stadtfest war nur peinlich. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder ein normales Stadtfest stattfindet“, war nur einer von zahlreichen kritischen Kommentaren enttäuschter Festbesucher. Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier reagiert stellvertretend für das gesamte Organisations-Team mit Unverständnis auf die Vorwürfe.

Bereits zum zweiten Mal nach der zweijährigen Corona-Zwangspause fand heuer das Stadtfest mit einem neuen Konzept statt. Statt festen Musikbühnen auf den Plätzen und Bierbänken in den Gassen standen erneut Straßenmusiker und -künstler, die wie bei einem „Street Festival“ von einem Platz zum nächsten zogen, im Blickpunkt. Eine „große Sause“ in gewohnter Manier passe angesichts des Ukraine-Krieges nicht mehr in die Zeit, so die Begründung der Organisatoren. Hinzu komme, dass sich viele Altstadtbewohner über den Lärm, der von den großen Bühnen ausging, beschwert hätten.



Doch nicht bei allen Besuchern kam die neue Ausrichtung gut an. Schon am Sonntag danach kam in den sozialen Netzwerken erste Kritik an der Veranstaltung auf. „Schade, daß das komplett in den Sand gesetzt wurde. Das Wetter war super, die Stadt war gerade nach 20 Uhr sehr voll. Aber die „fliegenden“ Musiker konnten kaum Stimmung aufbringen, viel zu wenig Sitzgelegenheiten für die Besucher“, heißt es dort beispielsweise. Eine anderer Nutzerin schrieb: „Schade, dass man alles was mal gut war verändert. Keine ordentliche Bestuhlung. Wir waren 8 Personen und es war nicht mal möglich zusammen irgendwo zu sitzen.“



Teure Gastronomie?

Auch der ehemalige Bürgermeister Paul Wengert (SPD) schaltete sich in die Debatte ein. Neben fehlender Authentizität und Austauschbarkeit kritisierte er, dass das Fest vor allem auf die Bedürfnisse der Gastronomen zugeschnitten gewesen sei. Die Preise an den Ständen bezeichnete er als „relativ teuer“.



Doch es gab vereinzelt auch Lob. „Ich fands wie Letztes Jahr echt gut. Man hatte in der ganzen Stadt was zum sehen für dir kleinen gab es auch einiges zum gucken. Und zum sitzen gab es mehr als Ausreichend Bänke frag mich ernsthaft wo einige Leute gestern waren“, schrieb ein Nutzer.



Vom Kreisboten damit konfrontiert, will Stefan Fredlmeier, Chef von Füssen Tourismus und Marketing (FTM), diese Kritik stellvertretend für das Organisationsteam so nicht stehen lassen. „Wie Veranstaltungen ankommen, ist immer Geschmackssache“, so Fredlmeier. Mit rund 6000 Besuchern habe die Zahl der Gäste nicht unter der neuen Ausrichtung gelitten. Gleichwohl schränkt er ein, dass diejenigen, die Party machen oder „abrocken“ wollten, mit der neuen Ausrichtung vermutlich nicht perfekt bedient worden seien. „Wenn wir an einer Stelle Fans großer Bühnen verloren haben, mag es sein, dass wir an anderer Stelle Fans für eine insgesamt subtilere Performance gewonnen haben.“

FTM-Chef weist Vorwürfe zurück

Die konkreten Vorwürfe wies er zurück. So sei das Fest alles andere als austauschbar gewesen. Zwar gebe es in vielen Städten Straßenkünstler-Auftritte, „aber nur ganz wenige umfassende Street Festivals wie dasjenige in Füssen, zusätzlich in Kombination mit Akrobatik und Artistik – schon gar nicht in Kleinstädten“.

Fehlende Bühnen und Bänke sowie umherziehende Künstler gehörten schlicht zum neuen Konzept, betonte er. Dass die Zahl heimischer Künstler begrenzt gewesen sei, liege zum einen an deren Verfügbarkeit, zum anderen am Konzept, das eine internationale Mischung vorsehe. Dass zu wenig Allgäutypisches geboten worden sei, stimme nur, wenn man „allgäutypisch“ ausschließlich als „traditionell“ verstehe, so Fredlmeier weiter. „Traditionelle Musik gab es übrigens sowohl am Freitag als auch am Samstag.“



Zur Kritik an der Gastronomie und deren Angebot teilte der FTM-Chef mit, dass dies gleichfalls Teil des Konzepts sei. Da die Gastronomen das Fest kofinanzieren würden, berücksichtige man auch deren Interessen. Gleichwohl soll bei der Nachbesprechung das kulinarische Angebot thematisiert werden, kündigte er an.