In der Alpentherme Ehrenberg bedient ein Roboter seit Dezember die Gäste

Teilen

Thermenchefin Ute Weger und Gastronomieleiter Marcel Sacha mit ihrem neuen Mitarbeiter James. © Gerber

Der neue Mitarbeiter in der Therme Ehrenberg ist ein Roboter. James bedient ab sofort die Gäste und unterstützt dabei die anderen Angestellten.

Reutte – Mit flüssiger Nahrung wie Suppen hat James noch so seine Probleme. Ansonsten macht er seinen Job in der Therme Ehrenberg tadellos. Kein Wunder, immerhin ist er ein Roboter – genauer ein Servierroboter und sorgt gerade für Aufsehen im Außerfern. Im Dezember hat ihn Marcel Sacha, Chef der Thermen-Gastronomie, eingestellt. Seitdem unterstützt die Maschine seine Kollegen aus Fleisch und Blut.

In einem asiatischen Restaurant in Innsbruck sah Alpentherme-Gastronomiechef Marcel Sacha erstmals einen Servierroboter. Als im November der Krankenstand unter dem Servicepersonal des Saunarestaurants so hoch war, dass kaum noch Mitarbeiter einsatzbereit waren, erinnerte sich Sacha an den technischen Helfer.

Mit Thermenchefin Ute Weger war er sich schnell einig, zur Unterstützung der Mitarbeiter einen solchen Servierroboter einzustellen. Und so brachte die Firma Rist aus Wien Anfang Dezember die neue „Aushilfe“, die Sacha James taufte. Nach kurzem Einlernen in die Laufwege war die Maschine bereits nach zwei Stunden einsatzbereit, erzählt Weger. Dabei kann der 1,30 Meter große James mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,5 Meter pro Sekunde acht Teller gleichzeitig mit einem Maximalgewicht von 40 Kilogramm tragen und vier Tische bedienen.

Bis zu 12 Stunden am Stück hält er dabei durch, dann müssen die Akkus wieder aufgeladen werden. „Besonders für die doch sehr weiten Wege, fast 30 Meter, aus der Küche bis hin zu den Gästen, ist er eine große Unterstützung“, so Gastronomiechef Sacha. Die Fehlerquote ist aktuell sehr niedrig und der Roboter funktioniert tadellos. Auf den Ablageflächen hat er sogar einen Gewichtssensor, der erkennt, wann die Gäste die Speisen wegnehmen.



Immer wieder kommt es bei den Kollegen aus Fleisch und Blut durch die Serviertätigkeit und die damit verbundene Belastung der Hände zu Erkrankungen wie Sehnenscheidenentzündungen. James kann hier unterstützen und schafft es, bis zu drei der insgesamt dreißig Tische in zweieinhalb Minuten zu bedienen. Und die 22 Kollegen haben James gut integriert, schließlich müssen sie ihn mit den Speisen in der Küche beladen und ein Auge auf ihn werfen.



Mit dem Laser zum Ziel

Keiner muss bei der ganzen Technik, die in dem kleinen Helfer steckt, fürchten per Kamera aufgenommen zu werden. Der Roboter besitzt nämlich keine, nur Infrarotlicht kommt als Hinderniserkennung zum Einsatz. Die sogenannte Slamlaser erkennen Hindernisse und so kann James sie umgehen. Sollte doch einmal etwas im Weg stehen, macht er freundlich darauf aufmerksam und wählt eine Alternativroute.



Lediglich Suppen oder ähnliches sind eine Herausforderung, die er aber auch durch angepasste Geschwindigkeit zu meistern weiß. Thermenchefin Ute Weger ist „erstaunt, wie schnell James einsatzbereit war“ und betont: „Es ist uns sehr wichtig, dass wir keine Mitarbeiter durch die Maschine ersetzen werden.

Keine Stelle wird gestrichen, der Roboter ist lediglich eine Unterstützung für unser Team.“ Besonders die Gäste im mittleren Alter seien gegenüber James aber (noch) skeptisch. „Die Kinder lieben ihn und fragen bereits am Eingang nach ihm. Und auch die älteren Besucher sehen ihn als Unterstützung und nicht als Menschenersatz“, ergänzt Sacha.

Doch in der Therme geht nichts über persönlichen Kontakt mit den Kunden. Durch die Arbeit des Roboters bleibe für die Angestellten mehr Zeit sich um die Wünsche der Besucher zu kümmern und Wünsche entgegenzunehmen, erklärt der Gastronomiechef. Man möchte mit der Zeit gehen und sieht James als gute Investition. „Innovation ist Fortschritt“, sind sich Weger und Sacha einig. Und davon kann man sich in Reutte nun selbst überzeugen.