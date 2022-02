In der Corona-Krise verzeichnet die Alpentherme Ehrenberg den stärksten Monat seit Eröffnung

Von: Hans Nikolussi

Unbeschwert vor Corona: der Betrieb in der Alpentherme Ehrenberg. Doch trotz mehrerer Lockdowns stimmen die Zahlen der Einrichtung für 2021. © Nikolussi

Die Alpentherme Ehrenberg ist eine Erfolgsgeschichte – auch in Zeiten von Corona. In der Gemeinderatssitzung legten die Verantwortlichen nun einen makellosen Bericht vor.

Als vor gut zehn Jahren mit einem landesüblichen Empfang und großer Inszenierung die Pforten zum Wellnesstempel geöffnet wurden, rechneten viele mit einem „Zuschussbetrieb“ für die Marktgemeinde. Die Skeptiker wurden eines besseren belehrt.

Thomas Eichhorn, Geschäftsführer der Alpentherme Ehrenberg, erstattete den Jahresbericht 2021 einer staunenden Gemeindevertretung und berichtete sogar von einem Gewinn im Corona-Jahr. Keine Belastungen aus dem Betrieb also für die Marktgemeinde.

Reutte sei dabei der Vorzeigebetrieb innerhalb der Vivamar-Gruppe in Österreich, Tochter der deutschen GMF, wurde festgestellt, und könne in jedem Fall mit einer Gewinnausschüttung rechnen – trotz aller ungünstigen Voraussetzungen. Immerhin musste die Therme in den vergangenen zwei Jahren wegen mehrerer Lockdowns insgesamt 376 Tage, also mehr als ein Jahr, geschlossen bleiben. Die österreichischen Ausgleichszahlungen, wie etwa Kurzarbeit, hätten aber immens geholfen.



Zum guten Ergebnis hätten aufgrund der langen Schließung – 110 Tage im vergangenen Jahr – auch gesunkene Energie- und Personalkosten beigetragen. Und das, obwohl die Therme wegen der angespannten Personalsituation im gesamten Außerfern die Einstiegsgehälter angehoben habe. Fast unglaublich: der August im abgelaufenen Jahr ist der stärkste Monat seit der Eröffnung gewesen. Schlussendlich zählte der Betrieb 2021 87.000 Besucher.



Bekannte Diskussion

Einmal mehr tauchte im Gremium die Frage auf, ob ein Außenschwimmbecken oder auch Sportbecken im Freien nicht eine Notwendigkeit für das Ensemble wäre. Aus wirtschaftlichen Überlegungen könne man solchem Ansinnen nichts abgewinnen, waren die Meinungen von Alpenthermen-Geschäftsführer Eichhorn und Betriebsleiterin Ute Weger. Sie würden davon abraten.

ie Energiekosten für große Außenbecken seien enorm, die aktuellen Eintrittspreise dann aber nicht mehr zu halten. Im Übrigen würde momentan im Freien überall rückgebaut. Bei Sonnenschein gingen doch alle an die Seen und an Gewittertagen würde alles ins Badinnere drängen. Das sorge, so die Fachleute, für erhebliches Konfliktpotenzial.

Vereine für Becken

Was die Gemeinde sich leisten möchte, sei aber schlussendlich eine politische Entscheidung. Darüber müsse man reden, meinte Vizebürgermeister Klaus Schimana. Ein Außenbecken sei der Wunsch vieler Vereine, auch Senioren könnten davon profitieren.



Ganz allgemein nahm das Gemeindeparlament die Entwicklung in der Alpentherme Ehrenberg aber mit großer Genugtuung auf.