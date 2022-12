Ein Brennpunkt für den Genuss

Lustvolles Lernen: Andreas Heiß aus Pfronten würzt seine Kurse immer auch mit einer guten Prise Entertainment. © Bauer

Andreas Heiß aus Pfronten gibt in seiner Genuss-Akademie in Vils Kursteilnehmern unterhaltsame Hilfestellungen bei der Verkostung und beim Brennen von Spirituosen.

Vils/Pfronten – Andreas Heiß aus Pfronten ist Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie sowie Bier-Sommelier. Sein Herz schlägt aber auch für Hochprozentiges. In seiner Genuss-Akademie in Vils gibt er Kursteilnehmern unterhaltsame Hilfestellungen bei der Verkostung und beim Brennen von Spirituosen.



An manchen Orten verweilt der Blick im Vorbeifahren etwas länger. Und jedes Mal fragt man sich: was wohl dahintersteckt? Wer das Tiroler Städtchen Vils in Richtung Pfronten durchquert, sieht rechter Hand – kurz vor dem Ortsausgangsschild – ein schmuckes Gebäude mit der Aufschrift „Genuss-Akademie.tirol“. Mittlerweile kann man sich ja in allen Dingen fortbilden, aber brauchen wir ernstlich Nachhilfestunden im Fach Genuss? Hinter den großen Fensterscheiben reihen sich Spirituosen schier endlos in Regalen. Tatsächlich gibt es Bildungslücken beim Alkohol, der als alltägliche Selbstverständlichkeit oft nicht mehr bewusst wahrgenommen und wertgeschätzt wird.

Freudvolle Praxis

Dass es auch anders geht, beweist Andreas Heiß mit seiner Genuss-Akademie: Der 52-jährige hat in Vils einen Brennpunkt ins Leben gerufen, wo Informationen rund um Spirituosen gebündelt werden. Der Begriff „Akademie“ kann da etwas in die Irre führen, denn statt staubtrockener Theorie, lustlosem Lernen und Prüfungsangst steht hier die freudvolle Praxis auf dem Lehrplan. Vor 26 Jahren zog Andreas Heiß von München nach Pfronten – „der Liebe wegen“.

Weil es für den Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie aber keine passende Infrastruktur gab, wechselte er zur Unternehmensberatung in die IT-Branche. „Auf Dauer war das aber recht eindimensional“, meint Heiß. Außerdem sei er als Bierbrauer immer öfter angesprochen worden: „Können wir nicht mal zusammen Bier brauen?“ Bald gab er Kurse und war mit einer mobilen Bierbrauanlage in ganz Deutschland unterwegs. Um in den Großstädten Fuß zu fassen, habe er auch gleich die Standorte München, Hamburg und Berlin besetzt. Mit Erfolg. „Aber man wird natürlich älter und mag nicht mehr durchs ganze Land reisen“, sagt Andreas Heiß: „Und jeden Tag nur Bier – täglich grüßt das Murmeltier!“

Bei seinen Reisen habe er festgestellt, dass es neben Whisky auch eine große Nachfrage nach Gin gab. Verkostungen von Destillaten wie diesen gab es damals schon zuhauf. Heiß aber wollte mehr: Genussbereite Menschen sollten ihren eigenen Whisky brennen, ihren ganz eigenen Gin destillieren können. Eine glänzende Idee. Allein die Zollbehörde hatte etwas gegen einen Standort in Deutschland.



»Sehr unkompliziert«

„Deswegen bin ich auf der österreichischen Seite ein anerkannter Steuer- und Zollflüchtling“, scherzt der Ingenieur. Im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen waren die österreichischen Beamten von seinem Geschäftsmodell angetan, sahen darin ein Potenzial, den Tourismus in der Region zu fördern. Unterstützung erfuhr er auch vom damaligen Vilser Bürgermeister Manfred Immler sowie von dessen Nachfolgerin Carmen Strigl-Petz. „Das war alles sehr unkompliziert – hier wird man als Unternehmer ernst genommen.“

Dank einer Sondergenehmigung konnte Andreas Heiß somit 2013 seine ersten Brennkurse in Vils veranstalten. 2015 entdeckte er ein sanierungsbedürftiges Gebäude am Ortsende, das zum Verkauf stand. Mit sehr viel Eigenleistung nach Feierabend konnte er den vernachlässigten Bau schrittweise in ein einladendes Haus verwandeln: Warme Farben, klare Linien, Holzböden und Kerzenlicht bilden einen wunderbaren Rahmen zur bunten Spirituosenflut. Kaum vorstellbar, dass hier einst Landmaschinen standen.

Heiß freut sich über das Lob zur gelungenen Inneneinrichtung: „Meine Frau Cornelia hat ein Händchen dafür.“ Kein Wunder, schließlich führt sie mit dem „Chari-Vari Wohndesign“ in Pfronten ein Fachgeschäft für Raumausstattung.



Heute leiten überall in Deutschland Bierbrauer die Braukurse für Andreas Heiß. So kann er sich in der Genuss-Akademie ganz auf das Thema „Spirituosen“ konzentrieren. Einige hundert können im Verkostungsraum probiert werden. Im Raum nebenan sind die Hauptdarsteller aus Kupfer: 27 kompakte Destillen stehen reihenweise in den Regalen und vereinzelt auf den ausladenden Tischen. Im Gegensatz zu Brennkursen in Deutschland, wo man nicht selber Hand anlegen darf, kann in Vils jeder Teilnehmer seinen ganz persönliches Destillat selbst herstellen.

Die nächsten Wochenendkurse sind bereits ausgebucht, denn das Einzugsgebiet ist ebenso groß wie die Nachfrage – „von der Nordsee bis nach Südtirol“. Was lockt die Menschen über Hunderte Kilometern hier her? Nur der Alkohol kann es ja nicht sein? „Nein“, lacht Heiß, „bei uns geht es nicht ums Saufen, sondern um den Genuss!“ Die Teilnehmer würden sich spielerisch mit Aromen, mit Naturprodukten befassen und dabei lernen, mit allen Sinnen zu genießen.



Maximaler Genuss

Andreas Heiß will die Menschen an ihren ganz persönlichen Geschmack heranführen, klassische Verkostungen sind ihm ein Graus: „Ich habe schon so viele schlechte Tastings erlebt, wo einem der Sommelier alles vorbetet, was man gefälligst herauszuschmecken hat!“ Er würde den Menschen stattdessen die unkomplizierten Techniken vermitteln, mit denen jeder für sich selbst den maximalen Genuss erreichen könne.

Hört man dem leidenschaftlichen Spirituosenexperten zu, ist es für manchen fast ein Selbstfindungsprozess, die eigenen Geschmacksvorlieben zu entdecken und nach außen hin zu vertreten. Als Gastgeber will er den Teilnehmern bei diesem hochprozentigen Thema Selbstsicherheit vermitteln. „Statt ein riesengroßes, nebulöses Zauberwerk draus zu machen, versuchen wir es einfach zu halten.“ Individualität werde in der Genuss-Akademie groß geschrieben, deswegen gebe es ebenso wenig „das beste Bier“ wie „den besten Whisky“. Heiß macht klar: „Es gibt immer nur das beste Produkt für einen ganz bestimmten Menschen zu einem ganz bestimmten Augenblick.“



Gut drei Stunden dauert so ein abendliches Gin-, Rum- oder Whisky-Tasting, bei dem bis zu sieben unterschiedliche Produkte verkostet werden, dazu erfährt man allerlei Amüsantes und reichlich Informatives rund um die Spirituose. Sein Anspruch: Dass selbst die Partner, die vielleicht keine Fans sind, hinterher begeistert wieder rausgehen. „Hier geht es um Geschichte(n), man kann hinter die Kulissen schauen, darf etwas anfassen, die Rohstoffe probieren – so bekommen alle einen ganz anderen Bezug zu dem Thema.“ Und die hochwertige Spirituose würde als Handwerksprodukt die Wertschätzung erfahren, die sie verdiene.



Wer noch mehr in die Materie einsteigen will, kann einen Wochenendkurs buchen und selbst schöpferisch tätig werden. Beispielsweise mit einem Gin-Destillationskurs. Der Wacholderschnaps hat in den letzten 15 Jahren eine steile Karriere hingelegt und sich als Fixstern am Spirituosenhimmel etabliert. Zum einen, weil es ein extrem vielfältiges Produkt ist, das sich zum anderen leicht herstellen lässt.

Denn im Gegensatz zu Whisky, Obstler, Rum & Co., wo aus zuckerhaltigen Rohstoffen Alkohol gebrannt wird, spricht man bei der Gin-Herstellung nicht vom Brennen, sondern von der „alkoholischen Reinigung“: Hier wird als Basis landwirtschaftlicher Alkohol verwendet, der also schon gebrannt, versteuert und verzollt wurde. In der Destille erhitzt, steigt sein Dampf durch einen Aromakorb, der mit meist pflanzlichen Ingredienzen gefüllt ist. Aus diesen „Botanicals“ löst der Alkohol die Aromen.



Keine Grenzen

Was die Zusammensetzung der Botanicals betrifft, gibt es fast keine Grenzen. So lädt Andreas Heiß die Teilnehmer ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Zutaten sind reichlich vorhanden, in großen Behältern findet man sehr viele Kräuter und exotische Gewürze. „Nach dem ersten Destillieren wagen sich die Leute schon aus der Komfortzone und werden mutiger“, dabei seien die Frauen viel experimentierfreudiger als die Männer. Spätestens im dritten Durchgang würden sich alle untereinander austauschen und auch gänzlich Ungewöhnliches destillieren.

Beispielsweise Spargel aus Schrobenhausen, Steinpilze von der Herbstwanderung oder Trüffel vom Kroatienurlaub. Damit das Ganze hinterher auch schmeckt, steht Heiß beratend zur Seite. Selbstverständlich darf jeder seine Eigenkreationen anschließend mitnehmen. Manchmal wird auch mehr daraus: Heiß stellt sechs Gin-Marken auf die Theke – allesamt von ehemaligen Teilnehmern, die nun ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Doch dem Pfrontener Ingenieur geht es in erster Linie darum, dass die Menschen in seinen Kursen Spaß haben. Etwa 15 bis 20 Teilnehmer seien es pro Seminar, bei Gruppenbuchungen bis zu 30 Personen.



Wieviel ihm der menschliche Kontakt wirklich bedeutet, erfuhr Andreas Heiß während der Corona-Pandemie. „In dieser Zeit waren wir eine reine Umbuchungsagentur, immer von einem Monat auf den nächsten, weil keiner wusste, wie lange es geht.“ Dank Glasfaseranschluss konnte er Webinare veranstalten. Doch mehr noch als die logistische Herausforderung, Tausende Pakete in Deutschland und Österreich zu verschicken (und dabei immer das Zollrecht zu beachten), belastete ihn der Umstand, dass er nicht mehr in erwartungsvolle Gesichter blicken konnte, sondern in ein Kameraobjektiv. „Ich sehe lieber die Emotionen und kann auf die Leute individuell eingehen“, erklärt der 52-jährige. „Hier kriegst du eine Stimmung zurück, eine Atmosphäre – das ist es, was mir Spaß macht!“

Der Kontakt und der Austausch mit Menschen aus allen Regionen motivieren ihn immer wieder aufs Neue. Ganz egal, ob er einen Grillkurs mit Sechs-Gänge-Menü und Craft Beer-Tasting organisiert, einen alkoholfreien Event mit der Destillation von ätherischen Ölen veranstaltet, bei der Wahl passender Tonic Water zum Gin berät oder mit seinen Gästen über schottische Single Malt Whiskys fachsimpelt – die Arbeit mit genussfreudigen Menschen macht ihm einfach Spaß. „Ich habe meinen Weg gefunden“, strahlt Andreas Heiß über das ganze Gesicht: „Ich bin zufrieden.“ (Elmar Schalk)