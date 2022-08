»Wilde Hühner« im Füssener WEZ

Ein Besuch im WEZ in der Tiroler Straße 10 lohnt sich jetzt gleich zwei Mal: „Die wilden Hühner“ werden als eindrucksvoll bebilderte Schau täglich von 9 bis 19 parallel zur laufenden Ausstellung „Der Wald“ gezeigt.

In der neuen Ausstellung im WEZ dreht sich alles um wild lebende Hühner

Füssen – Mit der Wanderausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ macht bis zum 27. September eine Schau Station, die für den Naturschutz sensibilisieren will.

Aufgebaut wurden die Stellwände, Vitrinen und viele weitere Exponate vom Team des Walderlebniszentrums Füssen-Ziegelwies (WEZ), dem dafür bei der Eröffnung der Präsentation mit reichlich Beifall gedankt wurde. „Die Ausstellung passt zu uns“, sagte WEZ-Geschäftsführerin Carolin Klughammer jetzt bei ihrer Begrüßung der zahlreichen Gäste.



„Wir laden Besucher dazu ein, die besonderen Lebensarten und den Schutzbedarf von Birk-, Auer-, Hasel- und Schneehuhn kennenzulernen. Alle vier Arten haben Lebensraum im Ostallgäu“, erklärte Thomas Hennemann, Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand, gegenüber dem Kreisboten.



Wer ins WEZ in der Tiroler Straße 10 kommt, wird aber dennoch keinen erhobenen Zeigefinger entdecken, der den Besucher mahnt, das Verhalten in der freien Natur zu verändern. „Wir gehen mit der Ausstellung spielerisch vor“, betonte Henning Werth, Betreuer im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen.

Vielen Tourengängern sei frühmorgens aber nicht bewusst, dass die für das menschliche Auge durch geschickte Tarnung – drei Mal im Jahr wird das Federkleid gewechselt – nahezu unsichtbaren Berghühner eine Bedrohung erfahren und schon „am Limit“ sind, wie der Untertitel der Schau transparent macht.



Gebietsbetreuer Hennemann erklärte auch deshalb: „Ich bin glücklich darüber, dass die Schau in Füssen gezeigt werden kann. Die nächste Station ist dann Garmisch.“ Entwickelt und umgesetzt hat die Ausstellung übrigens das Landesamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem „Alpinium – Zentrum Naturerlebnis Alpin“.



Besonders originell war die musikalische Umrahmung der Eröffnung in Füssen: von einem eingeschalteten Tonband ertönte aufgenommener „Hühnergesang“. Dazu spielte der Immenstädter Profi-Musiker Achim Rinderle Klarinette. Henning Werth steuerte im Konzert von Mensch und Tier Percussion bei, bevor er von Station zu Station in der Ausstellung führte, auf den ein Film per Knopfdruck abrufbar ist.



Forstdirektor Stephan Kleiner sieht „Naturschutz als Selbstverständlichkeit“ an, so sein Statement am Eröffnungsvormittag. Selbstverständlich über Grenzen gehend. Dafür standen Isabella Hilti und Nora Schneider aus der Geschäftsführung des Vereins Naturpark Tiroler Lech als Ehrengäste bei der Eröffnung.



Zu sehen ist die Ausstellung übrigens täglich von 9 bis 19 Uhr.