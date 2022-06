Zwei Bedingungen

In der Spitalgasse 8 soll ein Museumsdepot für die kulturellen Schätze der Stadt Füssen entstehen

Von: Matthias Matz

Im ersten und zweiten Stock der Spitalgasse 8 soll das neue Museumsdepot der Stadt eingerichtet werden. Das hat jetzt der Stadtrat beschlossen. © Matz

Füssen - Einstimmig hat der Stadtrat vergangene Woche beschlossen, im Haus Spitalgasse 8 ein Museumsdepot einzurichten. Dabei kann die klamme Kommune auf Fördergelder hoffen.

Für Museumsleiter Dr. Anton Englert ist klar: Die beiden Museen der Stadt haben in den vergangenen Jahrzehnten eine tolle Entwicklung vollzogen. Was Englert bislang als i-Tüpfelchen obendrauf jedoch noch fehlt, ist ein geeignetes Depot für die zahllosen kulturellen Schätze der Museen. Diese werden seit Jahren nur provisorisch eingelagert, was bereits zu Schäden geführt hat. Jetzt soll der Wunsch des Museumsleiters in Erfüllung gehen:

Mit der Entscheidung für das Gebäude in der Spitalgasse 8, wo auf dem ersten und zweiten Stockwerk auf insgesamt 315 Quadratmetern das neue Depot eingerichtet werden soll, folgte das Stadtparlament der Empfehlung von Fachleuten um den Depotplaner Dr. Rainer Tredt von RT Consults. Dieser hatte bereits im März gegenüber dem Kulturausschuss des Stadtrates fragliches Gebäude favorisiert und angesichts des Zustandes zahlreicher Museumsexponate zur Eile gedrängt (der Kreisbote berichtete).

Für die Spitalgasse 8 spricht, dass das Haus gerade einmal 50 Meter vom Kloster St. Mang und damit dem Museum entfernt liegt. Obendrein herrschen dem Experten zufolge auf dem ersten und zweiten Obergeschoss gute konservatorische und klimatische Bedingungen. So komme es beispielsweise zu keiner Sonneneinstrahlung. Zudem sei eine Trennung in verschiedene Einheiten in dem Haus gut möglich. Weniger empfindliche Gegenstände wie Objekte aus Stein oder gebranntem Ton können dagegen weiterhin im Depot Kleiner Kuhstall im Rathausgebäude eingelagert bleiben.



Englert betonte in der vergangenen Woche erneut, dass die Spitalgasse 8 hervorragend geeignet sei. „Da können wir das Depot für lange Zeit unterbringen“, sagte er. „Der Ort ist auch für 30 Jahre gut, das ist ganz wichtig!“ Alternativen wie etwa die Sparkassen-Tiefgarage hätten sich zuletzt beim heftigen Unwetter vom 23. Mai als ungeeignet erwiesen.

Der Museumsleiter ließ allerdings keine Zweifel daran, dass das neue Depot seinen Preis haben wird. Neben der Miete von rund 32.200 Euro im Jahr müsste die klamme Stadt allein für die Ausstattung des Depots über 130.000 Euro zahlen, wie aus der Verwaltungsvorlage hervor geht. Um die Stadtkasse zu entlassen, soll versucht werden, in das LEADER-Programm aufgenommen zu werden, das die Hälfte der förderfähigen Projektkosten – eine 20.000 Euro teure Alarmanlage gehört nicht dazu – durch eine Förderung übernehmen würde. „Wir sind uns bewusst, dass wir sparen müssen und das tun wir auch“, betonte der Museumsleiter. „Aber um das Depot kommen wir nicht herum.“



Zwei Bedingungen

Um aber an das Geld aus den EU-Töpfen zu kommen, muss das Depot bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört insbesondere ein museumspädagogisches Bildungs-Konzept, das die Kulturschätze der Stadt durch Führungen, Vorträge und Kurse vermittelt. Dafür soll mobil einsetzbares Mobiliar angeschafft werden. Das lässt die Gesamtkosten zwar auf 212.800 Euro klettern, abzüglich der 50-prozentigen Förderung blieben für die Stadt aber nur noch rund 118.300 Euro, rechnete Englert den Ratsmitgliedern vor.

Eine weitere Voraussetzung ist eine Zweckbindung der Depotausstattung über 15 Jahre sowie der museumspädagogischen Ausstattung über fünf Jahre. In erste Gespräche mit Vertretern der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe „bergaufland Ostallgäu“ und des zuständigen AELF Kempten sei signalisiert worden, dass man die Projektidee „Schätze aus dem Museum der Stadt Füssen Kultureller Bildungsort und Depot“ für förderfähig erachte.



Zustimmung bei den Stadträten

Bei den Stadträten stießen Englerts Ausführungen auf Zustimmung. So warnte Ilona Deckwerth (SPD) mit Blick auf bereits eingetretene Schäden an den Ausstellungsstücken davor, das Projekt jetzt nicht anzugehen. „Das nicht ordentlich zu verwalten, ist ein Verlust an Substanz“, sagte sie. „Großartig, was die EU uns da an Möglichkeiten schafft.“ Als „bitter nötig“ bezeichnete Niko Schulte von Füssen-Land die Einrichtung eines Depots und appellierte, jetzt die Chance zu ergreifen. CSU-Rat Simon Hartung sprach sich ebenfalls dafür aus, den vorgeschlagenen Weg zu gehen. „Da führt gar kein Weg dran vorbei”, sagte er.

Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, hakte indes nach, wie es um die Finanzierung der Kosten für das museumspädagogische Konzept stehe und wie hoch die anfallenden Personalkosten ausfallen werden. Immerhin binde die Stadt sich über Jahre an das Projekt. Englert verwies in diesem Zusammenhang auf den Topf für Sonderausstellungen, aus dem die jährlichen Kosten für das Bildungsprogramm in Höhe von etwa 20.000 Euro finanziert werden sollen. „Das passt Hand in Handschuh“, sagte er.



Klar stellte der Leiter der beiden Museen übrigens, dass die Museumsstücke nicht verschimmeln. „Schimmel im eigentlichen Sinn haben wir nicht gefunden, aber zum Teil Hefepilze”, berichtete er. Zudem hätten sich bereits Fahnen aufgelöst und die Landwehr sei ebenfalls zum Teil zerstört.