In Füssen und Umgebung hat es mehrfach gekracht

Mehrere Unfälle mit teils hohen Sachschäden ereigneten sich am Dienstag in der Region. © Symbolfoto: Julia Boecken

In Füssen und Umgebung hat es am gestrigen Dienstag gleich mehrfach gekracht. Schuld waren nicht nur glatte Straßen.

Füssen/Schwangau/Roßhaupten/Seeg. Gleich mehrere Unfälle haben sich am Dienstag ereignet, wie die Polizei mitteilt. In Weißensee in Fahrtrichtung Füssen blieb ein Pkw aufgrund eines technischen Defektes auf der Fahrbahn stehen. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge erkannten dies und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Ein weiterer nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation allerdings zu spät und kollidierte mit dem vor ihm stehenden Fahrzeug. Aufgrund des Aufpralls wurde der Pkw auf das Fahrzeug davor geschoben. Der Pannen-Pkw blieb indes unbeschädigt. An den drei beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Wenige Stunden später ereignete sich in Schwangau in der König-Ludwig-Straße ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. In diesem Fall konnte die Unfallverursacherin ihren Pkw auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig hinter einem Lkw bremsen, der verkehrsbedingt abbremste. Die 58-jährige Autofahrerin wurde, nachdem sie hinten in den Lkw rutschte, nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dabei kollidierte sie mit einem 28-jährigen entgegenkommenden Pritschenwagenfahrer. Es entstand ein hoher Sachschaden, der von der Polizei Füssen auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

Auf der B16 ereignete sich ein Auffahrunfall mit mehreren Autos. Da ein unbeteiligter Pkw nach links in die Abzweigung bei Bischofswang abbiegen wollte, mussten die dahinterfahrenden Pkw stark abbremsen. Die zwei direkt dahinter befindlichen Pkw konnten noch rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Die dritte Autofahrerin reagierte jedoch nicht rechtzeitig genug und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Keiner der Insassen wurde verletzt.

In Seeg kam eine Paket-Zustellerin mit ihrem Kleintransporter im Ortsteil Hitzleried von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand aufgestelltem Telefonmasten. Aufgrund des Aufpralles wurde dieser umgeknickt. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Zu Störungen im Telefonnetz kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Bei keinem der Unfälle wurden Menschen verletzt, es blieb bei Sachschäden.