In Lechbruck gibt es am Gasthof »Metzgerwirt« eine neue Corona-Teststation

Von: Silke Zink

Die neue Teststation in Lechbruck bietet Bürgern auch Spucktests an. © Zink

Lechbruck – Eine weitere Teststation hat jetzt Michael Klein, Mitinhaber des Gasthofes „Metzgerwirt”, in Lechbruck eröffnet.

Als im Raum stand, dass künftig die 2G-Plus-Regel für die Gastronomie gelten soll, stand für den 37-jährigen Lechbrucker fest, dass er etwas tun muss. „Das wäre der Genickbruch für die Gastro gewesene”, ist sich der Gastronom sicher. Am Ende wurde die 2G-Plus-Regel in Bayern zwar doch nicht durchgesetzt, nachdem Klein damals aber schon alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, machte er weiter.

„Ich habe immer wieder von Eltern gehört, dass der Stäbchentest für ihre Kinder – und auch für Erwachsene – unangenehm ist, und entschied mich daher, unter anderem den Spucktest anzubieten“, sagte der 37-Jährige. Dafür musste er ein Hygienekonzept und eine Website erstellen, die Location errichten, sich als Testzentrum registrieren und natürlich die Test-Software erwerben. „Dies alles war nicht einfach“, erzählt Klein, „aber es war es wert. Es kommen viele Eltern mit ihren Kindern. Genau so, wie ich es mir gewünscht habe.“

„Mama, können wir jetzt immer so einen Spucktest machen?”, meinte dann auch ein Grundschulkind, das kurz darauf mit seiner Mutter die neue Teststation verließ. „Dann musst du mir keine Stäbchen mehr in die Nase stecken und ich muss nicht mehr weinen.“



Begrenzte Aussagekraft

Laut Focus online wird in Studien zu den Spucktests deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Virusbestandteilen im Speichel und dem Auftreten, ja sogar der Schwere einer Covid-19-Erkrankung gibt. Wenn die Spucktests richtig gemacht werden, sind diese auch relativ sicher.

Die Aussagekraft aller Antigenschnelltests ist jedoch begrenzt. Fällt das Ergebnis negativ aus, kann man davon ausgehen, dass man einige Stunden für niemanden ansteckend ist. Um sicher zu gehen, sollten Antigenschnelltests daher zeitnah zu dem Ereignis gemacht werden, für das sie gedacht sind: Beispielsweise für die Arbeit oder den Besuch bei Verwandten. Liegt ein positives Testergebnis vor, muss dieses, wie bei allen Schnelltests, immer ein PCR-Test bestätigen.



Zu finden ist die Teststation hinter dem Gebäude des „Metzgerwirtes” in Lechbruck in der Flößerstraße 14. Interessierte können unter der Telefonnummer 08862/77 769 oder online über lechbruck.mytestapp24.de einen Termin zum Testen buchen. Geöffnet ist die Teststation von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Am Samstag hat sie von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Auch an Sonn- und Feiertagen wird beim „Metzgerwirt” von 15 Uhr bis 18 Uhr getestet.