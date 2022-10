Ärger nach Hangrutsch in Pfronten

Von: Riccarda Gschwend

Für die Bewohner war es ein Schock, als vor etwa zwei Wochen plötzlich der Hang vor dem zweistöckigen Wohnhaus in Pfronten weg war. © THW Füssen

Nach einem Hangrutsch in Pfronten vor zwei Wochen machen sich Grundstücksbesitzer und Gemeinde gegenseitig für das Unglück verantwortlich. Doch wer hat Recht?

Pfronten – Der erste Schock hat sich gelegt, aber der Ärger nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf: Nachdem am 3. Oktober der Hang unterhalb eines Hauses in Pfronten abgerutscht war, gibt es nun einen Zwist zwischen Hauseigentümer Karl-Heinz Jakob und der Gemeinde Pfronten. Denn Jakob vermutet, dass Bauarbeiten vor zwei Jahren zu dem Hangrutsch geführt haben und sieht somit die Gemeinde in der Verantwortung. Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) ist anderer Meinung.



Doch der Reihe nach: Die Bewohner des Hauses in Pfronten-Meilingen trauten ihren Augen kaum, als sie am Morgen des Feiertags bemerkten, was passiert war. Direkt unterhalb des zweistöckigen Gebäudes hatte sich der Hang gelöst. Innerhalb kürzester Zeit waren Polizei, Feuerwehr und THW vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Hausbesitzer Jakob und seine Mieterin in Sicherheit zu bringen.

Auch wenn der Hang in Bewegung war – das Haus stand die ganz Zeit über stabil. © THW Füssen

Karl-Heinz Jakobs Frau Christine war zu diesem Zeitpunkt bereits bei der Arbeit. Dort, erinnert sie sich mit Schrecken an diesen Moment, bekam sie Besuch von ihrem Sohn. „Er wollte wissen, ob ich noch lebe“, erzählt Christine Jakob. „Ich habe seine Frage erst gar nicht verstanden, weil ich noch gar nichts mitbekommen hatte.“



Zum Glück war aber niemand verletzt worden. Das THW begann sofort damit, Messpunkte am Hang und am Gebäude anzubringen und beschädigte Drainagerohre abzuleiten, um ein weiteres Aufweichen des Untergrunds zu verhindern und um herauszufinden, ob das Erdreich weiterhin in Bewegung ist. Das Ergebnis der Messung am Ende des Tages: Es hatten sich nur noch kleine Teile des Hangs leicht bewegt. Über Nacht brach dann noch das Stück ab, das am Tag zuvor in Bewegung gewesen war – danach war Ruhe. Das Haus stand die ganze Zeit über stabil.



Betreten verboten

Bewohnbar ist es seitdem freilich nicht: „Zur Sicherheit der Bewohner und der Bevölkerung habe ich ein Betretungsverbot ausgesprochen“, sagt Bürgermeister Alfons Haf. Und das werde auch erst aufgehoben, wenn ein Geologe das Areal untersucht hat und eine weitere Gefahr ausschließt.



Hier beginnt nun der Streit. Haf sieht den Hausbesitzer in der Pflicht, den Boden untersuchen zu lassen und die Schäden zu reparieren. Da das Haus und der abgerutschte Hang zum Privatgrundstück der Familie Jakob gehören, ist für Haf klar, dass die Familie auch den Gutachter beauftragen und weitere Kosten tragen muss.

Karl-Heinz Jakob jedoch ist überzeugt: Das Unglück hat seine Ursache in Kanalarbeiten, die vor zweieinhalb Jahren in unmittelbarer Nähe des Hauses vorgenommen worden sind. Damals wurde auch der Verlauf einer Quelle verändert. „Das Haus ist seit 1954 absolut trocken gestanden“, sagt Jakob. „Die wildesten Hochwasser sind nicht an uns rangekommen, sondern sind am Haus vorbeigeflossen.“

Die Bauarbeiten, glaubt er, hätten die Bedingungen im Boden so verändert, dass es nun zum Erdrutsch kam. „Das Wasser sucht sich seinen Weg“, sagt Jakob. Und dieser Weg sei nach den Kanalarbeiten ein anderer gewesen als zuvor. Bürgermeister Alfons Haf hält diese Mutmaßung für reine Spekulation. „Ich sage: es kann viele Ursachen geben“, betont er.



Solange kein Experte das Areal untersucht und eine Ursache festgemacht hat, könne man keine Gewissheit haben. Und so lange sieht er den Eigentümer in der Verantwortung. „Vor dem Unglück hat es zwei Wochen lang geregnet“, gibt Haf zu Bedenken. Verantwortlich für derlei Ereignisse könnte also durchaus der Klimawandel mit seinen extremen Wetterereignissen sein.



Suche nach Geologen

Inzwischen hat Karl-Heinz Jakob Kontakt mit einem Fachmann aus Augsburg aufgenommen, der für eine erste Begutachtung das Gelände inspiziert hat. Es sei aber nicht leicht, überhaupt einen Experten zu finden, der sich der Sache annimmt, berichtet er. „Im Moment habe ich das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen“, seufzt der Pfrontener.

Er habe bereits zahlreiche Geologen kontaktiert, doch fast alle hätten ihm abgesagt. „Keine Zeit – oder es ist ein zu heißes Eisen“, meint Karl-Heinz Jakob. Dabei drängt die Zeit. Der Winter steht vor der Tür und Frost könnte für weitere Probleme sorgen.

Was jetzt sein Ziel ist? „Mein Ziel ist es, dass jemand kommt und feststellt, wo das Wasser herkommt, damit die Verantwortlichkeit geklärt werden kann“, sagt Kar-Heinz Jakob mit fester Stimme. Und da sind Hauseigentümer und Bürgermeister ja eigentlich gar nicht so weit auseinander.