„Miteinander“ ist die Lösung

Bei ihrer Zusammenkunft suchten die Frauen gemeinsam nach Lösungen für Herausforderungen. © ed

Zum Weltfrauentag haben sich auf Einladung der „BASIS“ Reutte Frauen getroffen, um darüber zu sprechen, wie Krisen am besten bewältigt werden können.

Reutte – Unter dem Aspekt einer Standortbestimmung nach schwierigen Corona-Jahren und vor großen zukünftigen Herausforderungen hatte in Reutte die „BASIS“, Ansprechpartner bei Problemen in der Familie, Ehe oder Partnerschaft, zu einer Pressekonferenz mit Aussprache über aktuelle Themen eingeladen. Anlass war der internationale Weltfrauentag am vergangenen Mittwoch. Es ging unter anderem darum, alle Hürden und Krisen mit Mut, Sachlichkeit, Freude und Gemeinsamkeit zu meistern. Darin seien Frauen ohnehin oft Meisterinnen, so lautete die einhellige Meinung in der großen Gesprächsrunde.



Blumen ändern nichts

Blumen sind schön – ändern aber nichts und „wir wollen etwas ändern“, war der Tenor bei diesem Gespräch, an dem unter anderem verschiedene Frauen, die mehr oder weniger im öffentlichen Leben stehen, teilnahmen. Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann lag viel daran, deutlich zu machen, dass das Bewusstsein und die Wertschätzung gegenüber Frauen innerhalb der Bevölkerung fehlt. „Es gibt viele Momente, da müssen wir selbst dran arbeiten und müssen uns gegenseitig mit Kraft und Mut unterstützen“, sagte sie und fügte hinzu: „Wenn Frauen einen Platz am Tisch haben wollen, müssen sie ihn sich auch nehmen“.



Als selbständige Unternehmerin stellte Carina Frei fest, dass die einhellige Meinung in einem Großteil der Bevölkerung sei, Frauen hätten sich gut in die Gesellschaft einzufügen, nicht aufzufallen und in der Opferrolle zu verharren statt Potenziale zu nutzen. Gabi Schick als „BASIS-Obfrau stellte fest, dass Frauen oft einen riesigen Spagat vollbringen müssten, um all die Anforderungen zu schaffen, die an sie gestellt werden. „Es hat in sich Sachen Gleichberechtigung in der Vergangenheit schon einiges getan, aber das reicht nicht – wir müssen weiter unsere Rechte kämpfen“ betonte sie.



Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf schilderte, wie herausfordernd ihr Berufsalltag als Mutter von zwei Kindern ist. „Die Familie fordert ihren Tribut und so gibt es manche Situation, an der einen oder anderen Veranstaltung nicht teilzunehmen zu können“. Sie ist davon überzeugt, dass nur ein Miteinander im Team die Lösung ist.



Oft allein gelassen

Übereinstimmend war die Meinung, dass Frauen im ländlichen Raum oftmals allein gelassen werden und es sei an der Zeit, Bewusstsein zu schaffen was Frauen leisten, um was sich Frauen alles kümmern und was sie im Alltag stemmen müssen. Ohne Unterstützung innerhalb der Familie würde es im Alltag, besonders wenn Kinder da sind, oft finster aussehen, so die einhellige Meinung. (ed)