„Ladensterben“ in Seeg: Die einen gehen, die anderen kommen

Teilen

Geschäftsführer Christof Feneberg (v.l.), Bürgermeister Markus Berktold, Marktleiterin Franziska Feldkircher, BreFa-Geschäftsführer Gerhard Breher und Kevin Breher, Bauleiter Otto Blender und 3. Bürgermeister Walter Settele freuen sich über die Eröffnung des neuen Feneberg-Marktes in Seeg. © Schwenckner

Seeg - In dem Honigdorf schließen immer mehr kleine Läden und Metzgereien aus Personalnot. Dafür eröffnet das Kemptener Unternehmen Fenerberg einen neuen Markt.

Bereits seit etwa Jahren ist zu beobachten, dass viele kleine Betriebe wie Fleischereien, Gemischtwaren-Läden und Cafés im Honigdorf schließen. Und damit ist der Ort nicht allein. Überall in Deutschland ist ein Schwund solch familiär geführter Klein-Betriebe spürbar – die Struktur auch kleiner Orte ist im Wandel. Und das hat einen Grund: Es finden sich einfach keine Nachfolger. Hinzu kommt der mittlerweile überall spürbare Personalmangel. Mit dem neuen Feneberg-Markt sollen die Angebots-Lücken in Seeg nun geschlossen werden.

Nach dem in den vergangenen Wochen die Metzgereien Rück und Janke zum letzten Mal ihre Ware feilboten, hat nun auch die Familie Settele nach fast 50 Jahren ihren Laden „nah&gut” geschlossen. Damit hat das „Ladensterben” in Seeg seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Seit 1975 hat Walter Settele mit seiner Frau den kleinen Krämerladen betrieben, der bereits im 17. Jahrhundert in den Chroniken erwähnt wurde.

Walter und Helga Settele vor einem ihrer fast leeren Regale. Sie geben ihren kleinen Krämerladen nun auf. © Schwenckner

Übernommen hatte er ihn seinerzeit von vier kinderlosen Brüdern. Seitdem war der Laden nicht nur für die Nahversorgung im Ort wichtig, sondern spielte auch als Treffpunkt und Anlaufstelle für die Bürger und Einrichtungen des Ortes und darüber hinaus eine wichtige Rolle. Insbesondere die Älteren in Seeg werden die fürsorgliche Kundennähe des Ehepaares Settele vermissen.



„Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Walter Settele. Weinend, weil auch das Ehepaar die Arbeit und ihre Kunden sehr vermissen werden. Zumindest werden sie für den Lotteriebetrieb mittwochs, freitags und samstags weiterhin von 9 bis 11 Uhr öffnen. Und lachend, weil sie ihren Laden eigentlich bereits vor einigen Jahren schließen wollten, da beide bereits damals das Rentenalter erreicht hatten.



Da dann aber ein Nahversorger im Ort gefehlt hätte, machte das Ehepaar bis zur Eröffnung der neuen Feneberg-Filiale in der vergangenen Woche weiter, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Bürgermeister Markus Berktold sprach nicht zuletzt deshalb bei der Eröffnungsfeier des neuen Feneberg-Marktes von einer Punktlandung.



Feneberg schließt Lücke

Offiziell eröffnet wurde die neue Filiale des Kemptener Unternehmens am vergangenen Mittwochmorgen mit einer Laden-Führung durch Geschäftsführer Christof Feneberg. Neben Bürgermeister Markus Berktold waren auch der Bauleiter Otto Blender, 3. Bürgermeister Walter Settele sowie die Geschäftsführer der Bau-Firma BreFa, Gerhard und Kevin Breher, mit dabei.

Auf gut 860 Quadratmetern hat der neue Markt über 8000 Artikel im Angebot. Neben den Markenartikeln und Artikeln der Edeka-Marke sind auch über 1000 Discount-Artikel im Sortiment enthalten. In der Filiale erwartet die Kunden nach Angaben des Unternehmens die Lebensmittel-Auswahl eines Vollsortimenters.



Umfangreiches Sortiment

Dabei lege das Unternehmen besonderen Wert auf Frische und Eigenmarken: Regionale Bio-Produkte der Feneberg-Eigenmarke „VonHier”, ergänzt durch Bio-Lebensmittel von FeBio sowie Fleisch, Wurst und Convenience-Produkte aus der hauseigenen Feneberg-Metzgerei in Kempten. In der Metzgerei-Abteilung sind an der Bedientheke frische Fleisch- und Wurstwaren erhältlich. Ein großes Tiefkühlsortiment sowie ein gut sortierter Getränke-Bereich runden das Lebensmittelangebot ab.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Artikel für den täglichen Bedarf: ein Drogeriesortiment mit einer großen Auswahl an Naturkosmetikprodukten sowie ein kleiner Bereich mit Haushalts- und Schreibwaren. Parkplätze gibt es direkt vor dem Markt sowie in einer Tiefgarage. Von dieser aus ist der Markt bequem per Aufzug erreichbar.



Viele der 25 Mitarbeiter der Feneberg-Filiale waren vorher bei den Unternehmen und Läden angestellt, die schließen mussten. Besonders die heimischen Kunden dürfen sich freuen, hier altbekannte Gesichter wiederzusehen. Um dennoch die gewachsenen Strukturen der kleinen Läden in einer Gemeinde wie Seeg aufrechtzuerhalten, hatte Bürgermeister Markus Berktold eine besondere Bitte: „Unterstützen Sie die vorhandenen Strukturen in Ihrer Gemeinde. Denn nur so können diese erhalten bleiben!“

mas