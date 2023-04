In Straßenklamotten auf den Tegelberg - Bergwacht muss eingreifen

Von: Matthias Matz

Durch den Schnee am Tegelberg kämpfen sich die Bergretter zu den Verstiegenen durch. © Bergwacht Füssen

Nur in Straßenklamotten, ohne Bergschuhe und Rucksack, wollte eine Berlinerin mit ihrer Begleitung über den Gratweg am Tegelberg wandern. Es kam wie es kommen musste.

Schwangau/Füssen - Erneut musste die Bergwacht Füssen am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ausrücken, um zwei verstiegene Wanderer in einem gut dreistündigen Einsatz aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Wie die Bergretter berichten, hatten sich eine junge Berlinerin und ihre Begleitung im weglosen Gelände unterhalb des Sommerwegs verstiegen. Die beiden hatten offenbar vor gehabt, über die Marienbrücke und den Gratweg auf den Tegelberg zu steigen.

Nur in Straßenbekleidung, ohne Bergschuhe und Rucksack, gerieten die beiden Wanderer nach vier Stunden aber in derart hohen Schnee, dass sie nicht mehr weiter kamen und schließlich einen Notruf absetzten. Vor allem die junge Frau war, auch bedingt durch die Kälte, körperlich und psychisch am Ende ihrer Kräfte.

Mittels GPS-Daten konnte die Einsatzstelle den Standort des Paares unterhalb der Stütze der Tegelbergbahn im weglosen Gelände unterhalb des Sommerwegs schnell ausfindig machen. Wegen des starken Windes am Berg und der Nähe zu den Drahtseilen entschlossen sich die Verantwortlichen der Bergwacht, zunächst keinen Hubschrauber einzusetzen, sondern sich zu Fuß zu den Wanderern durchzukämpfen.

Sorgen bereitete den Bergrettern dabei vor allem die am Berg herrschende Lawinensituation, heißt es dazu weiter im Bericht der Bergwacht. Laut Lawinenlagebericht herrschte zum Zeitpunkt des Einsatzes Lawinenwarnstufe 2 und die Gefahr des Abgangs von nassen Lockerschneelawinen aus steilem Gelände. Dies konnte vor Ort durch die Retter so auch beobachtet werden.

Mit der Tegelbergbahn fuhren schließlich fünf Einsatzkräfte mit kompletter Lawinenausrüstung (Schaufel, Sonde, Pieps) zur Bergstation. Knapp eine Stunde nach Alarmierung waren die Helfer schließlich an der Einsatzstelle und versorgten die beiden Berliner mit Wärmematerial und Getränken.

Zu Fuß ging es anschließend wieder zurück an die Bergstation, von wo aus Retter und Gerettete mit einer Sonderfahrt der Bahn zurück ins Tal gebracht wurden. Dort übergab die Bergwacht die stark unterkühlte Wanderin dem Landrettungsdienst zur weiteren Beobachtung. Der Einsatz endete gegen 19.30 Uhr.

Vor dem Hintergrund des gestrigen Einsatzes weist die Bergwacht erneut darauf hin, dass in den Alpen nach wie vor winterliche Bedingungen mit teilweise hüfthohem Schnee herrschen. Durch die Erwärmung am Tag steigt die Lawinengefahr während des Tagesverlaufes zudem an.

Wanderer sollten sich darüber hinaus über geplante Touren ausreichend informieren und rechtzeitig umkehren, sollte es nicht mehr weiter gehen. Außerdem sollte die Bergwelt nur mit tauglicher Bekleidung, Schuhen und wärmender Ersatzkleidung sowie Getränken begangen werden. „Optimal wäre natürlich auch das Mitführen einer Notfallausrüstung mit einer Rettungsdeck“, so die Bergwacht weiter.