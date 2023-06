Spielerisch leicht und bestechend klar

„Amazon lässt herzen höher schlagen“ ist der Titel dieses Bildes und weist auf die Päckchenflut dieses Versandhauses hin. © ed

Roßhaupten - In der neuen Ausstellung „antiparallel“ präsentieren Ingrid Bickel aus Oberstdorf und ihr Sohn Daniel Bickel (er lebt derzeit in Bern und konnte bei der Vernissage aus Termingründen nicht anwesend sein) im Dorfmuseum im Pfannerhaus in Roßhaupten ihre Werke.

Während Ingrid Bickel eindrucksvolle mit Pinsel und Farbe geschaffen geht Sohn Daniel mit Bleistift und Tusche zu Werke. Schwerpunkt bei Ingrid Bickel sind Acrylbilder voller Energie und Dynamik und es ist erkennbar, dass sie sich, gepaart mit Marmormehl, Sand oder Asche, nach eigener Aussage inspirieren lässt und Freude am Experimentieren hat. Manch doppeldeutiger und humorvoller Titel wie „Die Fassade bröckelt“ oder „Traumfresser“, gibt dem Betrachter einen dezenten Fingerzeig, was die Figuren und Pinselschwünge bedeuten könnten. Auf jeden Fall ist es ihr wichtig, spielerische Leichtigkeit und überschwängliche Fantasie in vielen ihrer Bilder zu präsentieren.

Fast zerbrechlich

Die originellen Bilder von Daniel Bickel sind klar strukturiert und die Bleistift/Tusche-Zeichnungen wirken aufgrund ihrer Feinheit fast ein bisschen zerbrechlich. Vielseitig, bestechend klar und in fast fotografischer Ausführung lässt die akribische Wiedergabe des einzelnen Objekts den Betrachter staunen. Nach Aussage seiner Mutter war Daniel, der eine abgeschlossene Schreinerlehre und dann ein Studium für Kommunikationsdesign in Berlin absolviert hat, schon als Schüler sehr kreativ und künstlerisch begabt.

Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 2. Juli, jeweils am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. (ed)