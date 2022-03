»Ist eine gute Sache«: Die Offene Ganztagsbetreuung in Nesselwang hat jetzt eine Doppelspitze

Von: Herbert Hoellisch

Freude über die neue Doppelspitze: Nesselwangs Zweiter Bürgermeister Hans Möst (v.l.), Gemeinde-Kämmerer Martin Keller Schulleiterin Anja Selzer, Vertrauensfrau der evangelischen Kirchengemeinde, Elke Bansa, Pfarrer Andreas Liedtke sowie die beiden neuen Leiterinnen Heike Wiegand und Martina Linder. © Herbert Hoellisch

Nesselwang – Die Idee für eine Doppelspitze der Ganztagsbetreuung kam Heike Wiegand und Martina Linder, als Leiterin Sabrina Meier in Elternzeit ging.

Die Idee für eine Doppelspitze der Nesselwanger Offenen Ganztagsbetreuung (OGTB) kam den beiden neuen Leiterinnen, Heike Wiegand und Martina Linder, nachdem sich die bisherige Leiterin Sabrina Meier in Elternzeit begeben hatte. Sie traten mit ihrer Idee an den Träger, die evangelische Kirchengemeinde Pfronten-Nesselwang, heran. „Die Idee wurde von der Evangelischen Kirchengemeinde einstimmig befürwortet“, so Elke Bansa, Vertrauensfrau der Kirchengemeinde. Jetzt stellte sich die neue Doppelspitze der Öffentlichkeit vor.



Bereits im Jahr 2010 war der damals in Nesselwang wohnende evangelische Geistliche Thomas Weinmair mit der Idee an die Kirchengemeinde herangetreten und setzt sich für die Mittagsbetreuung in Nesselwang ein. Er wollte damit die Verbindungen zwischen Nesselwang und der Auferstehungskirche in Pfronten stärken. Anfangs verhielt sich der Kirchenvorstands noch sehr zurückhaltend. Es dauerte noch bis 2011, ehe der Kirchenvorstand zustimmte.

Schon elf Jahre

Allerdings sollte die Trägerschaft zunächst auf ein Jahr befristet werden. Doch mittlerweile sind es schon elf Jahre geworden. „Es ist eine gute Sache und soll auch so bleiben“, so die Vertrauensfrau bei der Vorstellung im Foyer der Alpspitzhalle. Das geplante Jubiläum im vergangenen Jahr musste wegen der Pandemie zum Bedauern von Pfarrer Andreas Liedtke abgesagt werden.



„Die Offene Ganztagsbetreuung ist ein sehr wertvolles Angebot, das auch die veränderten Lebensgewohnheiten berücksichtigt. Sie ist sehr wertvoll für Nesselwang und wir haben über die gesamte Zeit durchwegs positive Rückmeldungen erhalten“, so Zweiter Bürgermeister Hans Möst. Er dankte im Namen des Marktes für die gute Arbeit. Er richtete die Bitte an das siebenköpfige Team, „dass es weiter so gut funktioniert“.



„Die Doppelspitze bedeutet auch eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie“, erklärt die Schulleiterin Anja Selzer. „Es zeigt aber auch, das eine Führungsposition für Frauen möglich ist.“ Man könne sich ergänzen, Entscheidungen müssten nicht allein getroffen werden und Ideen könnten gemeinsam entwickelt werden, erklärt die Schulleiterin weiter.

Die beiden neuen Leiterinnen teilen sich die Stelle, sodass jede noch genügend Zeit für die eigene Familie hat. Es ist während der Betreuungszeit immer mindestens eine der beiden anwesend. Es gibt aber auch Überschneidungen, an denen sich das Führungsduo abstimmen kann.



Für die neuen Erstklässler wurde schon ein Idee erfolgreich umgesetzt. „Die Kinder sollen in den Mittelpunkt gerückt werden“, so Heike Wiegand. So stellten die Kinder, die derzeit in der Ganztagsbetreuung sind, die Einrichtung online vor. „Es kam sehr gut bei den Eltern und Kindern an“, stellte Wiegand zufrieden fest. Kompetenzgerangel oder Ellbogenmentalität gibt es bei den beiden neuen Leiterinnen nicht. Die Kompetenzbereiche werden aufgeteilt.



Anstrengende Zeit

Eine Herausforderung war die gesamte Coronazeit für das Team. So mussten die Kinder nach Jahrgangsstufen getrennt werden. „Alles war nur mit Abstand und Masken möglich“, erklärte Martina Linder. „Es war besonders anstrengend – nicht nur für uns“.



Zum Start der Mittagsbetreuung 2011 waren es 16 Kinder, aktuell sind es 52 Kinder. Zwischen 11.15 Uhr – dem Ende der vierten Schulstunde – bis 14 Uhr in der Kurzgruppe und bis 16 Uhr in der Langgruppe, werden die Kinder betreut. „In der Betreuung bis 16 Uhr ist auch die Hausaufgabenaufsicht dabei“, erklären die beiden Leiterinnen. Die Gründe warum die Kinder in der Ganztagsbetreuung sind, seien unterschiedlich.

Zum einen weil beide Elternteile berufstätig sind oder bei berufstätigen Alleinerziehenden keine Betreuungsmöglichkeit besteht. Aber auch weil die Mädchen und Jungen nach der Schule mit ihren besten Freunden zusammen sein wollen, die in der Mittagsbetreuung sind. „Die Hausaufgabenaufsicht ist aber auch für Eltern mit einem Migrationshintergrund wichtig“, erklärt Martina Linder. „Sie wissen, dass wir hier ihren Kindern helfen, einfach aus dem Grund, weil die Eltern zum Teil damit überfordert sind.“



Nach Auskunft von Nesselwangs Kämmerer Martin Keller belaufen sich die jährlichen Kosten auf etwa 60.000 bis 70.000 Euro für die Marktgemeinde. Einen Großteil der Personalkosten übernimmt der Freistaat Bayern. Zudem stellt der Markt Nesselwang die Räumlichkeiten in der alten Schule zur Verfügung. „Das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit“, stellte Pfarrer Andreas Liedtke fest. Er kenne auch Kommunen, wo das nicht der Fall sei.