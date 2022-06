iwis smart connect baut neues Technologiegebäude in Rieden am Forggensee

Von: Hubert Hunscheidt

Beim Spatenstich dabei: Projektleiter Patrick Ehrmann (v.l.), Bürgermeister Andreas Haug, CEO Johannes Winklhofer, die Geschäftsführer Holger Bodenstein und Andreas Wagner, Bauunternehmer Jörg Schreyögg, stellvertretender Landrat Dr. Paul Wengert sowie der ehemalige Geschäftsführer Dr. Peter Kreisfeld. © Hunscheidt

Rieden a.F. – Kaum, dass die iwis smart connect die 1970 gegründete Unimet in Rieden im Jahr 2018 übernommen hat, folgt nun schon eine erste Erweiterung des Betriebsgeländes: Nur wenige hundert Meter vom Stammsitz entfernt entsteht ein neues Technologiegebäude.

Den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau nahm die Firmenspitze mit Vertretern des Landkreises und der Gemeinde vergangene Woche vor.



Der neue nachhaltig geplante Niedrigenergie-Betrieb wird aus Holz bestehen und mit Photovoltaik, Wärmepumpe und einem Abwärme-System vom Serverraum ausgestattet sein. Außerdem erhält er eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie eine Zisterne mit der das Regenwasser aufgefangen wird. Die Fertigstellung des neuen, 1,5 Millionen Euro teuren Technologiegebäudes ist für März vorgesehen.



50 Standorte weltweit

Die iwis Gruppe zählt weltweit 50 Standorte, zu denen neben der iwis smart connect in Rieden die iwis e-tec in Kaufbeuren, die iwis-mechatronics in Schwaigern, die iwis antriebssysteme in München sowie die iwis motorsystems in München und Landsberg gehören. Wie Johannes Winklhofer, der Inhaber der iwis-Gruppe, als Bauherr in seiner Begrüßungsrede anlässlich des ersten Spatenstichs erwähnte, regt eine naturnahe Umgebung zu kreativem Arbeiten an. Und das sei, so sagte er weiter, in Rieden gegeben.



In dem neuen Technologiegebäude soll der wissenschaftliche Bereich des Unternehmens angesiedelt werden, dessen etwa 420 Mitarbeiter auf rund 13.000 Quadratmetern Produktionsfläche hochpräzise Blech-, Stanz- und Biegetechnik für die Automobil-, IT-, Getriebeförder-, Medizin-, Kommunikations-, Licht-, Elektronik-, Regelungs-, Luftfahrt- und Energietechnik herstellen sollen. In dem neuen Technologiegebäude sind weitere 35 zusätzliche Arbeitsplätze vorgesehen. Aktuell sucht die iwis smart connect noch Entwicklungsingenieure, Werkzeugmechaniker und Mitarbeiter für die Bereiche Produktion und Logistik.



Stellvertretende Landrat und Bürgermeister sind erfreut

Über die Investition in der Forggensee-Gemeinde zeigten sich anlässlich des Spatenstichs auch der stellvertretende Ostallgäuer Landrat Dr. Paul Wengert (SPD) und Riedens Bürgermeister Andreas Haug erfreut. Beide stimmten mit Andreas Wagner, einem der drei Geschäftsführer der iwis connect in Rieden, darin überein, dass der Landkreis und die Gemeinde viel für die wirtschaftliche Entwicklung im Füssener Land bewegen. So betonte Wengert, dass mit der „Zukunftsvision 2036“ das Ostallgäu zur attraktivsten ländlichen Wirtschaftsregion entwickelt werden soll.