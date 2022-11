SPD-Politikerin besucht AWO-Familienstützpunkt

Die Abgeordnete Ulrike Bahr (stehend 3.v.l.) mit der Einrichtungsleiterin Klara Heiserer (rechts), AWO-Vorsitzende Brigitte Protschka (2.v.r.), Einrichtungsleiterin Viola Guggemos (vorne kniend) sowie Melanie Keck (rechts daneben) mit einer Krabbelgruppe. © AWO

Füssen – Vor Ort informierte sich jetzt die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr über den Familienstützpunkt (FSP) im Weidach. Die in Trägerschaft des Ortsvereins der AWO geführte Einrichtung sei eine Vorzeige-Einrichtung, die nicht nur in wunderbaren Räumlichkeiten, sondern auch mit qualifiziertem Personal gute Arbeit leiste.



„Ein echter Glücksfall für Füssen“, zeigte sich die Politikerin nach der Besichtigung und einem Gespräch mit den Leiterinnen Klara Heiserer und Viola Guggemos, sowie Melanie Keck, der Projektleiterin der Willkommensgruppe für ukrainische Kriegsflüchtlinge, beeindruckt.



Als Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend liegen Bahr nach eigenen Angaben besonders gleiche Lebenschancen für alle Kinder am Herzen. Angebote der Familienbildung wie in den Familienstützpunkten seien da unverzichtbar, weil hier die elterliche Erziehungskompetenz gestärkt werde. So könne das Zusammenleben in den Familien besser gelingen. Gleichzeitig entstehe dort ein Raum für Begegnungen und Informationsaustausch, aber auch für Weiterbildung. Das sei wichtig, denn im Familienalltag stellen sich Müttern und Vätern mit jedem Entwicklungsschritt des Kindes neue Fragen.

Palette von Kursen und Veranstaltungen

Klara Heiserer und Viola Guggemos stellten die gesamte Palette von Kursen, Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten des FSP vor. Finanziert werde das Angebot mit der Übernahme der Personalkosten durch das Bayerische Sozialministerium und einer Zusatzförderung durch das Landratsamt. Auch die Stadt unterstütze mit der kostenlosen Überlassung der Räume. Dieses Finanzierungsmodell gelte für alle Familienstützpunkte im Ostallgäu gleichermaßen. „Das wissen die Eltern, die zu uns kommen, auch und sind sehr dankbar dafür, dass ihnen diese Einrichtung zur Verfügung steht“, sagte Heiserer.



Vom „Willkommenstreff für geflüchtete Menschen aus der Ukraine“ berichteten Melanie Keck und Anastasia Khalmuradova, die als Übersetzerin ehrenamtlich aktiv ist. „Diese Tätigkeiten sind rein aus Spendengeldern finanziert“, berichtet Brigitte Protschka, Vorsitzende des AWO-Ortsvereins. „Wir sind den beiden jungen Frauen sehr dankbar, weil ihr Engagement weit über das durch Spenden finanzierte Maß hinausgeht.“ Es sei auch eine Herzenssache, den vielfältigen Unterstützungsbedarf zu erfüllen. Deswegen freue man sich immer über Besuche oder Hilfsangeboten von Füssenern.

Qualifizierung nicht zu hoch ansetzen

Mitnehmen wird die Bundestagsabgeordnete die Bitte, die geforderte Qualifizierung für Mitarbeiter nicht zu hoch anzusetzen und ausschließlich auf Studienabschlüsse mit pädagogischem oder psychologischem Profil zu beschränken. Ausgebildete Erzieherinnen, Erlebnispädagogen und vergleichbare Berufsbilder mit Berufserfahrung seien auch in der Lage, eine qualifizierte Betreuung anzubieten, betonte Protschka. Die gute Betreuungsqualität werde darunter nicht leiden, aber auf dem angespannten Arbeitsmarkt wären dann vielleicht leichter Mitarbeiterinnen zu finden. Wünschenswert sei auch die Förderung von mehr als 16 Stunden in der Woche. Gerade in Krisenzeiten brauchten Familien die bestmögliche Unterstützung, so Bahr.