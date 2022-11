Schützen wollen Augenmerk auf Jugend richten

Teilen

Geehrte Mitglieder des Schützengaus Ostallgäu. Ganz links: Ernst Grail, Präsident des Schützenbezirks Schwaben, rechts: Gauschützenmeister Hans-Peter Kristen und Schriftführerin Karolin Boxhorn. © Schützengau Ostallgäu

Die Freude darüber, dass nach den Jahren der Einschränkungen die diesjährige Jahreshauptversammlung des Schützengaus Ostallgäu wieder in größerem Rahmen statt finden konnte, merkte man allen Beteiligten an.

Landkreis – Die Freude darüber, dass nach den Jahren der Einschränkungen die diesjährige Jahreshauptversammlung des Schützengaus Ostallgäu wieder in größerem Rahmen statt finden konnte, merkte man allen Beteiligten an.

Neben Walter Settele, 3. Bürgermeister von Seeg, und dem Präsidenten des Schwäbischen Schützenbezirks Ernst Grail, waren auch drei Gauschützenmeister angrenzender Schützengaus als Ehrengäste geladen. Die Grüße der Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) wurden übermittelt. Nach der Begrüßung durch den Schützenmeister des Vereins St. Ulrich Seeg, Jochen Loscher, und Gauschützenmeister Hans-Peter Kristen, folgte der Einzug der Gaukönige der 19 Mitgliedsvereine. Dieser wurde durch die Böllerschützen des Vereins St. Ulrich Seeg mit drei Schüssen angekündigt und von der Musikkapelle Seeg begleitet.

Neue Mitglieder gewinnen

Im Jahresbericht stachen insbesondere die Mitgliederzahlen heraus, die seit dem Jahr 2017 rückläufig sind. Hauptaugenmerk der Vereine liegt auf der Jugend. Um hier neue Mitglieder zu gewinnen, sollen im nächsten Jahr vermehrt Veranstaltungen speziell für junge Leute ausgerichtet werden. Einen ganz besonderen Anteil an der Sitzung kam den Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern zu.



Die Ehrungen sind in sechs Stufen unterteilt, wobei nur die drei höchsten persönlich verliehen wurden. Stufe 4 „Ehrennadel in Gold des Bezirks Schwaben“, Stufe 5 „Ehrennadel in Gold des Bayerischen Sportschützenbundes“ und Stufe 6 „Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes“ ebenso die Böllerabzeichen des Bezirks Schwaben in Bronze und der Gauehrenzeichen in Bronze und Silber. Gausportleiter Thomas Borosch erhielt das große Ehrenzeichen des Bayerischen Sportschützenbundes in Silber, verliehen vom Präsidenten des Schützenbezirks Schwaben.



Es folgten die Sportberichte der einzelnen Leiter sowie die Entlastung des Gauschatzmeisters und der Gauvorstandschaft durch den 3. Bürgermeister Walter Settele. Alle Redner der Veranstaltung dankten immer wieder den Vereinen, Mitgliedern und Helfern für ihre Mitarbeit und Unterstützung.



Das letzte Wort hatte Gauschützenmeister Hans-Peter Kristen. Er wünschte allen Schützinnen und Schützen „Allzeit Gut Schuss“ und „Alle ins Gold“!