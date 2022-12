Jahreshauptversammlung: TSV Trauchgau ehrt treue Mitglieder

Von: Michael Straub

Die anwesenden Geehrten Alfred Gunkel (v.l.), Helmut Reichegger, Heinrich Holzmann, Alexander Pfeiffer, Rosemarie Gschmeissner, Andrea Lang, Doris Tschabi, Georg Echtler, August Heringer, Rudolf Müller, Josef Enzensberger, Helmut Schwarz, Hans Borst und 1. Vorstand Andreas Hitzl sowie sitzend Marianne Höldrich und Rosemarie Scholz. © Michael Straub

Trauchgau – Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Trauchgau für das Sportjahr 2021 nahm der Vorstand zahlreiche Ehrungen vor. Dabei ernannte Erster Vorsitzender Andreas Hitzl unter anderem Rosemarie Scholz und Werner Heizmann für 70 Jahre Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern.



Nach dem Verlesen des jüngsten Protokolls gab Andreas Hitzl seinen Rechenschaftsbericht. Er bedankte sich für die Pflege der Sportstätten und wies darauf hin, dass ein neuer Rasenmäher mit Aufsammler angeschafft wurde. Außerdem dankte er auch allen Übungsleitern für ihren Einsatz und bemerkte, dass die Lizenzen der Übungsleiter finanziell immens wichtig für den Verein seien. Der Verein zählt derzeit insgesamt 804 Mitglieder mit 18 Lizenzen. Positiv fiel auch die Bilanz des Kassiers aus.



Es folgten die Berichte der einzelnen Sparten. Für die Fußballer berichtete Fabian Groß, dass die erste Mannschaft die Saison mit einem zweiten Platz abschloss. Dadurch rücke man ins Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga vor. Die zweite Mannschaft belegte den siebten Platz. Die E- und C-Jugend konnten den Meistertitel erringen.



Für Ski alpin gab Benno Groß die Ergebnisse des Clublaufs bekannt. Für den Rasenkraftsport und die Werferleichtathletik berichtete Michael Straub, dass die Hallenmeisterschaften wegen der Corona-Krise ausfielen. Linus Holzhey stellte beim Einladungswettkampf in Trauchgau in der Nachwuchsklasse zwei deutsche Rekorde (Gewicht, Dreikampf) auf; für Amelie Jörg gab es drei Titel. Außerdem gab es bei den bayerischen und süddeutschen Meisterschaften zahlreiche Titel: Drei DM-Vizetitel für Seniorin Brigitte Schmidt, internationale Titel in der Werferleichtathletik für Hans Staub, Michael Straub und Max Etschmann sen. sowie einen bayerischen Meistertitel für Stefan Schweiger. Im kommenden Jahr richtet der TSV die Hallensteinstoß Meisterschaften sowie die Nachwuchstitelkämpfe aus.



Viele Arbeitsstunden



Von der Abteilung Turnen und Gymnastik informierte Susi Etschmann. Demnach gibt es dort derzeit drei Kinder- und sechs Erwachsenengruppen. Neben den Aktivitäten in der Halle steht im Sommer das Radeln auf dem Programm. Bei den Stockschützen wies Michael Greiner darauf hin, dass mit über 500 Arbeitsstunden der Stockplatz neu gepflastert worden sei. Beim Training, dass immer am Mittwoch stattfinde, seien Gäste immer willkommen.



Die Stockschützen waren in der vergangenen Saison mit 16 Mannschaften am Start, unter anderem in Stötten und Osterreinen. Für die Abteilung Tennis berichtete Martin Vilgis, dass die Damenmannschaft in der Südliga 4 Platz sechs erreichte, die Bambini 12 in der Südliga 4 Dritte wurden und die Bambini 12 in der Südliga 5 Platz sieben belegten.



Beim Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge bat Zweiter Vorstand Max Etschmann die Anwesenden sich Gedanken zu machen für seine Nachfolge, da er sich bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stellen werde. Martin Vilgis informierte vorab über eine im nächsten Jahr geplante Initiative zur Dorfentwicklung und bat darum, dass sich möglichst viele in das Projekt einbringen.



Die anschließenden zahlreichen Ehrungen nehmen Ersten Vorstand Andreas Hitzl und sein Stellvertreter Max Etschmann gemeinsam vor. Für 40 Jahre Mitgliedschaft zeichneten sie Hans Borst, Rosemarie Gschmeissner, Tanja Häringer, Heidi Hahn, Elke Helmer, Marianne Höldrich, Christian Kotz, Barbara Kugelmann, Hubert Lang, Martina Lang, Alexander Pfeiffer, Helmut Schwarz, Doris Tschabi und Rold Tschirschnitz aus.



Für ihre 50-jährige Vereinstreue erhielten Georg Echtler, Alfred Gunkel, Andrea Lang, Marie-Luise Löchle, Helmut Reichegger und Josef Resch eine Auszeichnung. Seit 60 Jahren sind dagegen Josef Enzensberger, August Heringer, Heinrich Holzmann und Rudolf Müller Mitglied im TSV Trauchgau.ms