Jung und ausgeschlossen: Kreisjugendring Ostallgäu kritisiert 2G-Regel in der Jugendarbeit

Sich im Freien treffen oder online Kontakt halten. Anderen Möglichkeiten haben viele Jugendliche in der Corona-Pandemie kaum, um sich mit ihren Freunden auszutauschen. © Kreisjugendring

Landkreis – Besonders jungen Menschen macht die Corona-Pandemie zu schaffen. Der Kreisjungendring Ostallgäu fordert deshalb, dass Jugendeinrichtungen offen bleiben.

Die Jugendzeit ist eine Phase, in der sich junge Menschen entwickeln, Persönlichkeiten ausbilden und sich als selbstständige, demokratische Bürger etablieren. Es ist aber auch eine Zeit, die vom Freundeskreis geprägt ist, von Nachmittagen und Abenden, an denen man unterwegs ist, und auch vom ein oder anderen Krach mit der Familie, den man durchstehen muss.

Seit zwei Jahren bestimmt nun schon die Corona-Pandemie das öffentliche Leben – ein Leben mit starken Einschränkungen, besonders für junge Menschen. Von ihnen wird verlangt, dass sie sich solidarisch gegenüber Älteren verhalten und trotz pandemische Einschränkungen gute Schulleistungen erbringen. Raum für gemeinsame Erlebnisse mit Freunden bleibt hier kaum.



Den schafft die Jugendarbeit. Sie möchte die Ausbildung demokratischer Werte fördern und Platz schaffen, um über gesellschaftliche Themen zu diskutieren und eigene Meinungen zu entwickeln. Darüber hinaus unterstützt sie auch sozial und emotional benachteiligte Jugendliche und greift in Notsituationen ein.

Doch seit vergangenen November greift nun die 2G-Regel in der Jugendarbeit. Zeitweise davon ausgenommen sind nur einzelne Bereiche wie Sport, Kultur und Musik. Jugendliche müssen also genesen oder geimpft sein, wenn sie ein Jugendzentrum besuchen wollen. Dabei gehören Schülerinnen und Schüler zu der Gruppe, die am meisten getestet wird.



Abhängig von Eltern

Hinzu komme laut Kreisjugendring, dass Jugendliche in ihrer Impfentscheidung stark von ihren Eltern beeinflusst werden. Entscheiden sie sich gegen die Meinung der eigenen Eltern und möchten sich trotzdem impfen lassen, ist es in der Praxis oft schwierig Ärzte zu finden, die auch ohne Unterschrift der Eltern Jugendliche impfen.



Deshalb moniert der Kreisjugendring, dass die 2G-Regel in der Jugendarbeit jungen Menschen den Zugang zu sicheren Orten und der gesellschaftlichen Teilhabe verwehrt, obwohl sich die Pandemie gerade auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirkt.

Das gelte vor allem für junge Menschen, die in sozial und emotional benachteiligten Verhältnissen aufwachsen. Der Kreisjugendring betont, dass niedrigschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote, beispielsweise in den Jugendzentren, für diese Jugendliche nun nicht mehr bzw. nur sehr schwer zugänglich sind.



Sie fordert deshalb, dass besonders für junge Menschen in Notsituationen die Räume der Jugendarbeit mit Einhaltung der 3G-Regel, Abstands- und Maskenpflicht geöffnet bleiben müssen. Jugendarbeit sei schließlich Teil der Jugendhilfe und besonders in Pandemiezeiten systemrelevant. Wie wichtig Jugendarbeit ist, zeige sich allein daran, dass außerschulische Jugendbildung eine gesetzliche Pflichtaufgabe ist. Deshalb sei es laut Kreisjugendring von besonderer Bedeutung, dass die Angebote der Jugendarbeit niedrigschwellig und ohne Zugangsbarrieren stattfinden.