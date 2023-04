Ludwig W. Müller in Füssen: Barrierefrei auf dem Gipfel

Von: Alexander Berndt

Wortwitz und Geistesreichtum: Kabarettist Ludwig W. Müller reimt und kalauert sich zum Vergnügen des Publikums durch sein aktuelles Programm. © Berndt

Ludwig W. Müller hat eine gute Möglichkeit gefunden, mit seiner Zwangsstörung, unter der er leidet, zurechtzukommen. Wie das funktioniert, bewies er nun in Füssen.

Füssen - Ludwig W. Müller hat eine ganz gute Möglichkeit gefunden, mit seiner Zwangsstörung, unter der er laut eigener Aussage leidet, zurechtzukommen. So hatte zumindest das Publikum bei der jüngsten Vorstellung des Kabarettisten im Füssener Gesellenhaus offensichtlich und deutlich hörbar großen Spaß.

Nach immer wieder gespendetem Szenenapplaus während des eineinhalbstündigen Programms bedachten die Zuhörer im Gotischen Saal Ludwig W. Müller schließlich auch am Ende des Abends mit langem kräftigen Beifall. Der Künstler, der aus Wien stammt, aber in München lebt, hatte indes nicht nur seine „Beschwerden“, unter Palindromen zu leiden, dazu genutzt, den Zuschauern einen äußerst vergnüglichen Auftritt zu präsentieren. In seinem neuen Programm reimte und kalauerte er sich sehr gekonnt durch die Unbill des Alltags.



Dementsprechend servierte Müller den Zuhörern unter dem Titel „Unverpackt – Was lange gärt, wird endlich Wut“ ein fein abgeschmecktes Menü an Wortwitz und Geistesreichtum. Gnadenlos kritisch parodierte er dabei etwa einen übereifrigen Vertreter des Tiroler Tourismusverbandes, der „barrierfreien Zugang zu allen Dreitausendern“ für die Urlauber forderte.

Genauso, wie ein leicht blasierter alternder Schauspieler sein Fett abbekam. Und während Müller das Zwerchfell des Publikums damit nachhaltig in Schwingungen versetzte, zog er zudem den täglichen Schwund unserer Lebenszeit durch das Studium von Social-Media-Müll, bayerisch-österreichische Bierdunstlyrik sowie die mangelnde Rechtschreibfähigkeit von Schülern durch den Kakao.



Cliff oder kiff?

Schließlich wüssten die sich zunehmend nur mit anglizistischen Abkürzungen à la „lol“ zu behelfen. Ein kräftiges „Laughing out loud“ schallte so auch durch den Saal, als Müller die Frage „was machst du bei einem cliffhanger?“ mit den Worten beantwortete: „Ich glaub, ich kiff länger.“