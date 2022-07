Kaiser-Maximilian-Ritter aus Füssen nehmen heuer nicht am Oktoberfest-Umzug teil

Von: Katharina Knoll

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie haben die Kaiser-Maximilian-Ritter aus Füssen ihre Teilnahme beim Wiesn-Umzug in München abgesagt. Seit 2002 sind die Füssener bei dem Trachten- und Schützenumzug dabei. Auf dem Foto sind Helmut und Agnes Huttenloher als Kaiserpaar zu sehen. © privat

Füssen – Nach der Corona-Zwangspause wollten die Kaiser-Maximilian-Ritter aus Füssen heuer eigentlich wieder beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes mitmachen und dabei ihr 20. Jubiläum feiern. Doch aufgrund des Ukraine-Krieges und der immer noch andauernden Pandemie sagte Vorsitzender Helmut Huttenloher die Teilnahme ab. Die Lechstädter werden heuer auch bei keinen anderen Großveranstaltungen dabei sein.

„Das ist uns nicht leicht gefallen“, sagte Huttenloher. Aber: „Der Wunsch nach Frieden, nach dem Schutz des Menschen und seiner Würde war ausschlaggebend für die diesjährige Absage am weltberühmten Oktoberfest-Umzug.“ Denn es sei nur schwer vorstellbar, fröhlich winkend am Publikum vorbeizuziehen, wenn vielleicht am gleichen Tag hunderte von Männer auf einem Schlachtfeld sterben.



Zu hohes Risiko

Doch auch die Corona-Pandemie spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Huttenloher war bereits vor einigen Wochen überzeugt davon, dass spätestens im September die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen werden. „Ich hafte als Vorsitzender auch moralisch.“ Zum Umzug des weltberühmten Oktoberfestes kommen schließlich Menschen aus der ganzen Welt. Und nach dem sieben Kilometer langen Festzug feiern 10.000 davon zusammen im Bierzelt. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind dann auch einige Infizierte darunter – ein zu hohes Risiko für die Teilnehmer.



„Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die abgesagt haben“, so Huttenloher. Er hofft, dass im kommenden Jahr andere Voraussetzungen herrschen. Denn für den Wiesn-Umzug 2023 sind die Kaiser-Maximilian-Ritter bereits angemeldet.