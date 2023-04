Kehrtwende: Finanzausschuss beschließt Voruntersuchungen für die Sanierung des Klosters

Von: Matthias Matz

Sanierungsbedürftig: Der historische Gebäudekomplex des Klosters St. Mang muss saniert werden. Damit hohe staatliche Fördergelder fließen, müssen aber zunächst fachmännische Voruntersuchungen gemacht werden. © Archiv/Peter Samer

Um Voraussetzungen für eine Unterstützung durch den Freistaat bei der Sanierung von St. Mang zu schaffen, soll der Gebäudekomplex fachmännisch untersucht werden.

Füssen – Nun also doch: Waren die denkmalschutzfachlichen Voruntersuchungen für die Klosteranlage St. Mang zu Beginn des Jahres noch dem Rotstift zum Opfer gefallen und auf spätere Jahre verschoben worden, sollen sie jetzt doch in den kommenden beiden Jahren vorgenommen werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss jetzt bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Demnach soll die Verwaltung die nötigen Förderanträge stellen und die Untersuchungen ausschreiben.



Damit ist die Stadt wieder dort, wo sie bereits im vergangenen Herbst stand. Seinerzeit hatte der Stadtrat entschieden, das Kloster denkmalschutzfachlich von Fachleuten genau unter die Lupe nehmen zu lassen. Diese Voruntersuchung ist unbedingte Voraussetzung, will die klamme Kommune auf wichtige staatliche Fördertöpfe zugreifen können.

Denn durch die Einstufung des Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts gebauten Gebäudekomplexes als „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ – womit das Gebäude auf einer Stufe mit Schloss Neuschwanstein steht – winken deutlich höhere Zuschüsse und Fördergelder für die erforderliche Sanierung als üblich. Repariert werden muss wohl unter anderem die Kanalisation und in die Gemäuer dringt Feuchtigkeit ein. Die Kosten für die Maßnahmen werden derzeit auf rund 60 Millionen Euro geschätzt.

Behörde macht Druck

Im Zuge der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts beschloss das Stadtparlament dann aber, das Vorhaben zunächst zu streichen und auf spätere Jahre zu verschieben. Angesichts der Schäden wurde das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege deshalb aber nochmals bei der Stadt vorstellig und machte Druck, die Untersuchungen doch schon jetzt in Auftrag zu geben. Diese werden geschätzt etwa eine Million Euro kosten, wobei vor allem die statische Überprüfung zu Buche schlägt.



Doch selbst hierfür winken üppige Zuschüsse in Höhe von 70 bis 80 Prozent. „Die Fördermittel sowohl des Landsamtes für Denkmalpflege als auch der Städtebauförderung für die Voruntersuchungen würden bereitstehen und auch zeitnah ausbezahlt werden können“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. Demnach müsste die Stadt noch 250.000 Euro an Eigenanteil aufbringen, die in den Jahren 2024 und 2025 in der Finanzplanung berücksichtigt werden sollen.



Eine Million Euro allein für Voruntersuchungen erschien Stadtrat und Architekt Magnus Peresson (UBL) jedoch viel zu hoch. „Das ganze Gebäude wurde vor 90 Jahren ausgemessen“, erklärte er. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) erwiderte, dass die Pläne von vor 90 Jahren aber weder digital vorliegen würden, noch für Förderanträge geeignet seien.

„Wir sind ja froh, dass wir Förderanträge bekommen und nur 250.000 Euro zahlen müssen“, sagte er. Auch Hauptamtsleiter Hartl appellierte, die Untersuchungen jetzt in Auftrag zu geben und verwies auf den Zustand des „Kreuzgangs“ und der Kanalisation. „Es wäre schon dringend nötig, das nun zu untersuchen.“



Bestätigt sah sich indes Ilona Deckwerth von der SPD, die sich bereits während der Haushaltsberatungen vehement für die Voruntersuchungen eingesetzt hatte. „Diese Maßnahme ist Voraussetzung für alles, was in den nächsten Jahren kommen wird“, erklärte sie. „Wir machen die Tür auf.“