Keimbelastung: Badeverbot am Grüntensee

Teilen

Proben haben ergeben, dass im Grüntensee im Bereich des Campinplatzes die Keimbelastung zu hoch ist. © Symbolfoto: Panthermedia/HayDmitriy

Wegen einer Belastung mit Fäkalkeimen hat das Gesundheitsamt am Grüntensee in Wertach ein Badeverbot erlassen. Betroffen ist der Bereich am „Campingplatz International“.

Die Qualität der Badegewässer wird während der Sommermonate regelmäßig durch das Gesundheitsamt überprüft. Die Auswertung der jüngsten Proben vom 16. August hat ergeben, dass die untersuchte Wasserprobe von der Probenahmestelle „Campingplatz International“ am Grüntensee, Gemeindebereich Wertach, mit Fäkalkeimen (e-coli und Enterokokken) belastet und der vorgegebene Grenzwert sehr deutlich überschritten war. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Bei der Probenahme war zudem eine geringe Sichttiefe und damit eine deutliche Trübung aufgefallen.

Aufgrund der aktuell zu hohen Belastung mit Fäkalkeimen und dem damit verbundenen erhöhten Risiko für gesundheitliche Risiken hat das Gesundheitsamt für den betroffenen Bereich des Seeufers ein Badeverbot erlassen. Der betroffene Bereich wird entsprechend ausgeschildert. Das Badeverbot wird aufgehoben, sobald sich die Werte entsprechend verbessern.

Bereits am heutigen Dienstag wird eine Nachbeprobung vorgenommen, zusätzlich werden weitere repräsentative Uferstellen mit beprobt. Die Ergebnisse werden in zwei bis drei Tagen vorliegen.