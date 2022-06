Kaisertafel in der Altstadt

Kein großer Umzug: »Füssen in der Renaissance« findet heuer unter neuem Konzept statt

Von: Chris Friedrich

Anstatt eines großen Umzugs werden heuer Fanfarenspieler zusammen mit Fahnenschwingern durch die Füssener Altstadt ziehen. © Bavamont

Füssen – Die Geschichte der Stadt Füssen stärker in den Mittelpunkt rücken will Füssen Tourismus und Marketing (FTM) heuer in der Veranstaltung „Füssen in der Renaissance“. Dafür hat FTM zusammen mit der auf historische Events spezialisierten Füssener Agentur „Bavamont“ für das Wochenende von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Der deutsche Kaiser Maximilian I. war auf seinen vielen Reisen fast 40 Mal in Füssen zu Gast – oft mit großem Gefolge. An diese goldene Ära in der Füssener Stadtgeschichte soll die Veranstaltung „Füssen in der Renaissance“ erinnern. Anders als in den Jahren vor der Corona-Pandemie wird heuer aber kein Spektakel rund um Kaiser Maximilian I. und sein Gefolge inszeniert werden. Einen großen Umzug wird es nicht geben. Bedeckt hielten sich die Versammelten auch bei der Frage, wer heuer den Kaiser spielen wird. Auf Nachfrage wurde kein Name ins Spiel gebracht.



„Wir finden in unserer Stadt Themen, die es nur hier gibt. Deshalb müssen wir uns nichts Künstliches ausdenken, wenn wir unsere Veranstaltungen planen und dafür Interesse wecken wollen“, sagte Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier jetzt beim Pressegespräch. Füssen könne auf seine ureigenste Geschichte verweisen. Deshalb möchte FTM mit dem neu erarbeiteten Veranstaltungskonzept „näher ran an den historischen Kontext“, wie Fredlmeier erklärte.

Das Ziel dabei sei Impulse zu setzen und die Stadt zu beleben. Herzstück der Veranstaltung ist der historische Markt im Freybergarten am Bahnhof, der an allen drei Tagen ab 10 Uhr stattfindet, wie der Tourismusdirektor ankündigte. Besucher könnten dort Handwerkern, Marketenderinnen, Musikanten und Gauklern begegnen. Eine besondere unter zahlreichen Attraktionen auf dem Marktgelände sei ein Falknereilager, das mit mehreren Flugvorführungen wohl viel Aufmerksamkeit erregen wird.



Kaisertafel in der Altstadt

Zum Besuch in der Fußgängerzone Reichenstraße lockt die Veranstaltung samstags und sonntags mit der aufgebauten „Kaisertafel“, die auch Ausgangspunkt für einen Stadtrundgang mit Kaiser und Gefolge ist. Treffpunkt: jeweils 14.45 Uhr.

Außerdem brechen am Samstag, 2. Juli, Fanfarenzüge zusammen mit einer Gruppe Fahnenschwinger ab 19 Uhr zu einem Sternmarsch auf, der zum Magnusplatz zwischen der Stadtpfarrkirche St. Mang und dem Hohen Schloss führt. Anschließend wird um 19.30 Uhr ins Colloquium des Klosters St. Mang zu einem Konzert mit dem Füssener Consort eingeladen. „Der Eintritt ist frei“, betonte Fredlmeier. Für die Führungen und Vorträge brauchen Besucher dagegen ein Ticket.



Darüber hinaus können Interessierte noch tiefer in die Historie einsteigen. An beiden Veranstaltungstagen führt Dr. Joachim Zeune als Mittelalter-Experte jeweils ab 13.30 Uhr durchs Hohe Schloss, auf dem der Kaiser immer wieder gern zu Gast war. Zeunes weitere Führung beginnt um 16.30 Uhr unter dem Motto „Wehrhaftes Füssen um 1500“. Dabei werden sich immer für die Teilnehmer auch alte Türen öffnen, die normalerweise fest verschlossen sind, so Fredlmeier.



Vorträge und Führungen

Füssen zur Zeit des Kaisers Maximilian I.“ ist Thema des Vortrags, der am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr im Colloquium St. Mang beginnt. Mit Dr. Christoph Böhm hat FTM einen „hochkompetenten Referent“ gewonnen, wie Fredlmeier sagte. Böhm werde sein Thema gut verständlich für die Zuhörerschaft behandeln.

Tara Hartmann vom Füssen Tourismus und Marketing (FTM) wies beim Pressegespräch zudem auf die regelmäßig angebotenen Stadtführungen „Füssen im Mittelalter“ hin, Die Teilnehmer, so Hartmann, sind innerhalb der zwei Stunden nah dran an der „goldenen Epoche“ mit fast 40 Besuchen des Kaisers vor Ort.



Tickets für die Führungen und Vorträge gibt es online unter www.ticketsystem.bavamont.com/de. Das Gesamtprogramm finden Interessierte ebenfalls online.