Keine Angebote: Ertüchtigung der Colomanstraße und B17 werden verschoben

Von: Matthias Matz

Teilen

Durch die Verschiebung der Sanierung der Colomanstraße in Hohenschwangau verzögert sich auch die Ertüchtigung der B17-Ortsdurchfahrt. © Berndt

Schwangau – Eigentlich sollte die Sanierung der Colomanstraße im August beginnen. Eigentlich. Doch wie Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) vergangene Woche gegenüber dem Kreisboten mitteilte, soll das Vorhaben auf das kommende Frühjahr verschoben werden. Das bedeutet auch, dass sich die für 2023 und 2024 geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt B17 nach hinten verschieben wird.

Nicht nur um den Schulweg der Hohenschwangauer Gymnasiasten sicherer zu machen, hatte der Gemeinderat im September vergangenen Jahres beschlossen, gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt Kempten die Staatsstraße 2016 (Colomanstraße) in Hohenschwangau ab August zu sanieren.

Neben der Ertüchtigung der Straße durch die Kemptener Behörde wollte die Kommune für rund 350.000 Euro Ringschlüsse in der Wasserversorgung legen und die Geh- und Radwegsituation verbessern (der Kreisbote berichtete). „Dadurch soll die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg für die Schüler des Gymnasiums Hohenschwangau und die Versorgungssicherheit für die Bürger im Ortsteil Hohenschwangau erhöht werden“, erläuterte Bürgermeister Rinke.

Doch daraus wird vorerst nichts: Im Einvernehmen mit dem Bauamt haben die Gemeinderäte laut Rinke in ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen, die Ausschreibung der Arbeiten aufzuheben. Grund dafür sei, dass bis Ende Juni nur ein Angebot eingegangen sei, was obendrein 30 Prozent über der Kostenschätzung gelegen habe. Gemeinsam mit dem Straßenbauamt soll nun ein neues Vergabeverfahren vorbereitet werden. „Die Sanierung der Staatsstraße St 2016 ist jetzt für das Frühjahr 2023 geplant“, so Rinke weiter.



Pläne werden optimiert

Diese Verschiebung hat auch zur Folge, dass die ursprünglich für 2023 und 2024 geplante Ertüchtigung der Ortsdurchfahrt B17 für rund vier Millionen Euro gleichfalls zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen muss. Die Kosten für dieses Projekt hätten Straßenbauamt und Gemeinde anteilig übernommen, wobei Schwangau etwa 1,4 Millionen Euro hätte beisteuern müssen.

Wirklich unglücklich scheinen die Verantwortlichen im Dorf der Königsschlösser über die Verschiebung der Arbeiten aber nicht zu sein. „Nach unserer Auffassung hätte die geplante Umleitung über den Gipsmühlenweg während der Bauzeit Ende August bis Dezember zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ort geführt“, erläuterte der Rathauschef. „Deswegen wird die Verschiebung der Baustelle auf Frühjahr 2023 sehr begrüßt, da in der Vorsaison ein deutlich niedrigeres Verkehrsaufkommen herrscht.“

Außerdem soll die Zeit genutzt werden, um die Planungen und zeitlichen Abläufe beider Maßnahmen weiter zu optimieren. „Die Bürger und Bürgerinnen werden rechtzeitig über die nächsten Schritte informiert“, kündigte Rinke an.

kb